Не форс-мажор, а перерыв: как голливудские студии обманывают актеров

Члены Гильдии киноактеров США совместно с агентами и юристами продолжают решать вопросы относительно своего трудоустройства в студиях. В связи с остановкой производства развлекательного контента из-за пандемии COVID-19 многие компании сохраняют контракты с актерами, не выплачивая им гонорары во время бездействия, передает The Hollywood Reporter.

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Студии называют сложившуюся ситуацию просто «перерывом», но отсутствие заработка становится для актеров большой проблемой. Некоторые из них могут запланировать участие в других проектах, когда производство возобновится. Это, в свою очередь, навредит студиям, которые рискуют прервать сотрудничество с талантливыми артистами.

В четверг, 23 апреля, Гильдия киноактеров США опубликовала обращение к своим членам, пострадавшим в связи с отменой или переносом производства фильмов и сериалов из-за пандемии коронавируса.

«Проблемы, связанные с остановкой производства из-за распространения COVID-19, в том числе с применением термина «форс-мажор» в наших коллективных договорах, имеют конкретный и ситуативный характер, — говорится в сообщении. — Работодатели принимали разные решения из возможных вариантов дальнейших действий.

Мы работаем напрямую с этими работодателями, чтобы найти механизмы, которые будут функционировать на благо наших членов и поставят в приоритет защиту их доходов в течение этого периода».

Национальный исполнительный директор Гильдии киноактеров США Дэвид Уайт в беседе с журналистами заявил об активной работе с юристами.

«Мы тесно сотрудничаем с агентами и адвокатами, которые защищают интересы наших представителей, чтобы обеспечить скоординированный подход к реагированию компаний на пандемию», — сказал Уайт.

Он не стал уточнять конкретные действия, предпринимаемые Гильдией, но привел примеры решения подобных проблем в прошлом. Источник напомнил, что после забастовки Гильдии сценаристов США в 2007-2008 годах студии подписали итоговое соглашение между сценаристами и продюсерами, которое используется до сих пор. Благодаря забастовке гонорары сценаристов от продажи контента на DVD, в интернете и других каналах распространения были увеличены. Теперь в течение первых двух лет сценаристы получают фиксированную сумму, а в течение третьего года после начала действия соглашения им начисляется 2% от продаж.

Многое зависит от того, каким термином называть остановку производства — перерывом или форс-мажорным обстоятельством. Из-за того, что первый подход дает студиям больше прав, многие предпочитают называть эту ситуацию «перерывом».

Некоторые медиагиганты отнеслись к ситуации, как к форс-мажору, вызванному непредвиденными обстоятельствами. Так, стриминговый сервис Netflix начал выплачивать минимальные компенсации актерам, которые должны были принять участие в съемках в ближайшее время или уже были вовлечены в текущее производство.

Недавно телеканал HBO объявил паузу в работе над некоторыми своими шоу, включая сериал «Наследники», но заранее выплатил каждому актеру четверть гонорара. Оставшуюся часть сотрудники получат при возобновлении производства. Между тем, по словам источника, некоторые студии выдали актерам компенсации, размер которых неизвестен.

Для выяснения прав сотрудников в непростой ситуации необходимо рассматривать индивидуальные контракты каждого актера, поскольку они могут обеспечить защиту, не предусмотренную в профсоюзном договоре. В отдельных случаях трудовое законодательство и коллективные договоры могут предоставить наиболее выгодные условия. Эта сложность возникает только в тех отраслях, где существуют и профсоюзные соглашения, и индивидуальные контракты — то есть, по существу, только в сфере развлечений и спорта.