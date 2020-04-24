«Тупость некоторых блогерш»: Собчак оскорбила Боню за посты о COVID-19

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня активно продвигает в своем блоге теорию о том, что коронавируса на самом деле не существует, а людей преднамеренно запугивают. Первым на ее слова о всемирном заговоре отреагировал продюсер Александр Роднянский.

Реклама

«Вчера прочитал в новостях о популярной в Instagram гламурной даме, бывшей звезде «Дома-2», которая решила увлечь своих подписчиков дикими конспирологическими бреднями, простите за прямоту. Клянусь, в обычной жизни я бы никогда не обратил на это внимание, но, учитывая популярность, которую псевдонаучные теории про «создателя коронавируса Билла Гейтса», про чипирование жителей Земли и «вредный» формат связи 5G получили именно в Instagram, мне показало нужным написать этот пост, — пояснил Роднянский. — Те, к кому мы должны с вами сегодня прислушиваться, — это ученые и врачи. И точно не гламурные «знаменитости».

Скриншот этого поста Собчак опубликовала в своих Stories, чтобы выразить солидарность с кинодеятелем.

«Даже Александр Ефимович не выдержал тупости некоторых блогерш», — прокомментировала журналистка.

По мнению Бони, людей «устрашают» якобы несуществующей инфекцией для того, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». Она заявила своим 6,7 млн подписчиков, что ничего не выдумывает и «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора».

Ранее Собчак раскритиковала знаменитостей за нелепые челленджи, в которых они участвуют во время самоизоляции.

«Я прям иногда развидеть хочу то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине. Взрослые люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах», — написала телеведущая.

Журналистка призналась, что с опаской открывает соцсети, потому что не знает, что на этот раз сделают ее коллеги по шоу-бизнесу.

«Такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире, — заявила она. — Непонятно уже, что хуже, — сам вирус или его последствия для неокрепшей людской психики».

О том, что Собчак сама часто прибегает к эпатажу, ей напомнил шоумен Максим Галкин.

«Да, ладно тебе! Живут люди, легко, с иронией, других веселят. Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался — подумаешь», — съязвил артист, намекнув на недавнее фото певицы Ольги Бузовой в ванне с лапшой.

За несколько дней до этого скандала ведущая упомянула Галкина в одном из последних выпусков шоу «Осторожно, Собчак». Журналистка назвала шоумена «слишком вылизанным» на интервью с журналисткой Ириной Шихман. По словам Собчак, у мужа Аллы Пугачевой есть много нераскрытых секретов, которые Шихман даже не попыталась раскрыть. Эти слова могли спровоцировать резкую реакцию Галкина на критику челленджей: он посоветовал Собчак стать примером для коллег и сделать что-нибудь «более интеллектуальное».

«У тебя режиссер под боком, пусть подскажет. Я, к примеру, с Настей Ивлеевой в прямом эфире литературный баттл шуточный про карантин сделал. Короче, легче. Серьезное лицо — это еще не признак ума», — заявил Галкин.

В ответ Собчак заявила, что о советах его «никто не просил» и сообщила о том, что — в отличие от многих коллег — она производит интеллектуальный контент в виде интервью и прямых эфиров с кинематографистами.