Синдром одиночества: почему «Призрак в доспехах» опять актуален

Киберпанковая манга Сиро Масамунэ «Призрак в доспехах» выходила с 1989 по 1990 год. Она очень короткая и состоит всего из 20 выпусков. Однако такой, на первый взгляд, скромный по объему материал породил в другом виде визуального искусства целую франшизу, не теряющую в качестве и актуальности на протяжении вот уже 25 лет. Разные авторы привнесли во вселенную что-то свое — дополняющее главную идею Масамунэ.

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Анимационный фильм Мамору Осии «Призрак в доспехах» стал настоящим событием и быстро превратился в классику не только анимации, но и в целом кинематографа. Сиквел «Эпоха невинности» получил менее теплый прием, но взглянул на тему под другим углом и пришелся по сердцу зрителям. В начале 2000-х Кендзи Камияма снял два великих сезона аниме-сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки». В 2015 появился приквел «Зарождение», который получил смешанные отзывы, потому что его делал другая команда, и Камияма не имел к нему отношения.

close Кадр из сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045» Кадр из сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045» Netflix

Спустя пять лет на Netflix состоялась премьера продолжения — «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045». В режиссерское кресло вернулся Камияма, а вторым постановщиком стал Синдзи Арамаки, у которого за плечами есть экранизация другой манги Сиро Масамунэ «Яблочное зернышко». В общем, звезды сошлись — первоклассный источник, два великолепных режиссера и щедрое финансирование Netfliх сделали свое дело, подарив всем поклонникам серии то, что вне всяких сомнений вызовет бурные дискуссии на многие годы.

Действие нового «Призрака в доспехах» происходит, как следует из названия, в 2045 году. После событий оригинального «Синдрома одиночки» прошло 11 лет, бывшие сотрудники Девятого отдела разбрелись по разным углам планеты, а мир претерпел большие изменения. Свежее детище Камиямы вводит во вселенную новую концепцию — Стабильную войну (хорошо хоть, не устойчивый интернет). Согласно канону «Призрака», мир пережил третью мировую волну, которая оказала колоссальное влияние на расстановку политических сил. Прекратила свое существование G8, и на первый план вышла Большая четверка — Американская империя, Китай, Россия и ЕС. Япония тоже не затерялась благодаря технологии кибермозга, вошедшей в основу всей концепции серии.

close Кадр из сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045» Кадр из сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045» Netflix

События нового аниме происходят уже после четвертой мировой войны, в результате которой Большая четверка еще сильнее укрепила свои доминирующие позиции, а Япония попала под протекторат Америки. После глобального конфликта искусственный интеллект ввел директиву 1А84 (явная отсылка к роману Оруэлла «1984», и он сыграет в дальнейшем большую роль), которая запустила Стабильную войну, ставшую основой экономики всех крупных государств. Это целая сеть управляемых военных конфликтов в отдаленных точках, позволяющих большим странам чуть ли не бесконечно благоденствовать. Но проблема в том, что в определенный момент она привела к планетарному дефолту, в результате которого 1% населения существенно обогатился, оставив остальных людей прозябать в нищете.

В число «однопроцентников» попали и некоторые сотрудники бывшего Девятого отдела под предводительством майора Мотоко Кусанаги, которые стали наемниками в ЧВК, — Стабильная война благоволит тем, кто умеет стрелять. Сериал начинается с того, что группа Кусанаги берется за самоубийственную миссию от АНБ. Одновременно в Токио бывший глава Девятого отдела Аракава получает приказ от премьер-министра вернуть к жизни ведомство, и на их поиски отправляется еще один их бывший коллега — Тогуса. А дальше события развиваются неожиданно, и если в первых трех сериях кажется, что от оригинального «Синдрома одиночки» мало что осталось, то со временем сериал входит в нужное русло и предстает истинным сиквелом, сохранившим атмосферу и суть «Призрака в доспехах».

close Кадр из сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045» Кадр из сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045» Netflix

Как и во всех предыдущих частях, новый сериал, на первый взгляд, кажется удачным технобоевиком с красивым киберпанком. Но на деле это история о том, как подлость одного человека и безразличие окружающих может привести к большой трагедии. Или же это о том, что гениальное литературное произведение (как уже говорилось — «1984») может побудить подростка к осмысленному действию и помочь обрести цель. Может быть, это о том, что миллениалы, так ненавидящие бумеров, забывают, что в какой-то момент сами постареют и окажутся никому не нужными. Предположительно, это о том, что картина Делакруа «Свобода, ведущая народ» в коридоре здания старшей школы сегодня выглядит насмешкой (этот кадр обескураживает). Или даже о том, что оруэлловская концепция полиции мыслей в наши дни как никогда близка к ее реализации. В конце концов, это о том, что Стабильная война приносит доход и процветание только тем, кто не находится внутри дальности полета пули, но они там могут оказаться в любой момент. «Призрак в доспехах», как и раньше, наполнен под завязку политическими интригами, ярким экшеном, трогательными эпизодами и очень смешными и живыми Татикомами.

Вопросы лишь могут возникнуть к визуализации. Безусловно, пуристы заклеймят решение создателей снять сериал в 3D, причем с некоторым налетом пиксаровского инфантилизма. Но если трейлеры настраивают на пессимистичный лад, то уже в готовом продукте с этим все в порядке. Японцы уже давно пробуют в аниме технологию сел-шейдинга («Рыцари Сидонии», «Аджин», «Берсерк»), но камнем преткновения всегда выступал недостаток средств. С нетфликсовскими деньгами картинка смотрится вполне прилично, а задники и вовсе повергают в трепет.