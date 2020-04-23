Наркотики, оружие, тюрьма: сыгравший рэпера Eazy-E актер убил карьеру

Американского актера Джейсона Митчелла, звезду фильма «Голос улиц», арестовали по обвинению в незаконном хранении оружия, а также хранении наркотических веществ, которые он якобы планировал распространять. По информации Daily Mail, 33-летнего уроженца Нового Орлеана задержали 22 апреля в Миссисипи, поместили в местную окружную тюрьму, а затем выпустили под залог.

Согласно TMZ, во время ареста при себе у Митчелла были пистолет Glock 19, а также пистолет-пулемет MINI Draco AK47. Ни артист, ни его представители комментариев по поводу случившегося пока что не давали.

Примечательно, что в прошлом году Джейсон оказался в центре другого скандала — на сей раз связанного с обвинениями в «неправомерном поведении». Против актера выступили его коллега по съемочной площадке сериала Showtime «Чи» Тиффани Бун и шоураннер второго сезона Аянна Флойд. В итоге он был уволен из данного шоу, также от него отказались создатели фильма Netflix под названием «Desperados».

Реклама

По информации The Hollywood Reporter, Митчелла освободили от работы в «Чи» после того, как он не прислушался к замечаниям о некоторых своих неуместных действиях, совершив проступок повторно.

«Со второго сезона мы гарантируем, что [участвующие в производстве сериала] женщины будут чувствовать себя в безопасности, — комментировала инцидент автор проекта Лина Уэйте. — Если вы хотите играть в эту игру, быть неуважительным по отношению к актрисам или другим людям на съемочной площадке, я с радостью позвоню в Showtime и скажу: «Этот человек должен уйти». Это произойдет, и это будет замечательный финал».

В свою очередь одна из его обвинительниц Флойд тогда открыто выступила не только против Митчелла, но и против Уэйте, некоторое время не предпринимавшей никаких действий, чтобы вразумить мужчину.

«Когда меня назначили во второй сезон, именно Лина рассказала мне о проблемах между Джейсоном и Тиффани, а также сообщила, что Бун собиралась покинуть шоу из-за этого, — посетовала кинематографистка. — Позднее оказалось, что все были прекрасно осведомлены о поведении Джейсона».

Кроме того, она заверила, что изначально «сделала все возможное», чтобы «справиться с его поведением», — и лишь затем инициировала увольнение Митчелла. Позднее от работы с актером также отказались его агентство и команда менеджеров.

Еще до обвинений Бун и Флойд Митчелл попал в хронику таблоидов в связи с участием в драке в баре, которая произошла во время его съемок в блокбастере «Конг: Остров черепа» на Гавайях. В ходе потасовки, о причинах которой не сообщалось, актеру были нанесены множественные травмы — в частности, ему сломали один из зубов. Позднее к артисту приставили охранника, а также рекомендовали впредь держаться подальше от подобного рода заведений.

Джейсон Митчелл пришел в кинематограф в начале 2010-х, на его счету роли в таких проектах, как «Детройт», «Мустанг», «Барри» и многих других. Визитной карточкой актера стало его перевоплощение в легендарного рэпера Eazy-E, покойного участника культовой группы N.W.A (оттуда вышли, например, Dr. Dre и Ice Cube), в ленте «Голос улиц». Картина была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший сценарий».