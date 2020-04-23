«Чуда не случится»: как Голливуд восстановит производство

Гильдия режиссеров Америки создала комитет по оказанию помощи постановщикам на фоне коронавируса, передает Variety. Его возглавил Стивен Содерберг, автор фильмов «Одиннадцать друзей Оушена», «Прачечная» и «Заражение» — об эпидемии вируса, пришедшего из Китая. Согласно заявлению организации, кинематографисты, продюсеры и члены профсоюзов совместно с эпидемиологами разработают рекомендации для съемочных групп.

«Главный вопрос, который вызывает больше всего беспокойства, когда мы сможем вернуться к работе <...>, — говорится в обращении штаба. — Хотя у нас нет ответа относительного того, когда возобновится производство, мы предпринимаем шаги, чтобы решить, как нам обеспечить безопасность, когда это произойдет».%

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Обсуждения комитета не ограничены возможной датой возобновления съемок. Штаб пытается установить новые съемочные стандарты, среди которых измерение температуры сотрудников, их проверка на наличие антител к COVID-19 и ограничение числа лиц, пребывающих на площадке.

«Есть общее мнение относительно того, что экономика должна быть перезапущена, поскольку длительная стагнация окажется для индустрии разрушительной. Но я уверен, что люди смогут вернуться к работе только тогда, когда мы точно будем знать, кто болен, а у кого выработались антитела к вирусу», — пояснил Дуг Штайнер, владелец студии Steiner Studio.

Среди прочих мер предлагается обеспечить актеров и съемочную команду отдельным жильем на время съемок. Подобная изоляция предполагает нахождение в гостиницах — подальше от семьи и друзей.

«Возможно, нам придется создать жестко контролируемую производственную среду, — заявила Эльза Рамо, управляющий партнер Ramo Law. — Что-то вроде летнего лагеря, только для съемок фильма».

Для обеспечения безопасности студиям придется приобрести маски и перчатки, а также увеличить смены по уборке помещений. Возникает вопрос, как быть с визажистами, поскольку нанесение грима артистам невозможно с использованием защитной маски.

Еще одна проблема, по мнению экспертов, заключается в нарушении конфиденциальности сотрудников и актеров. Предписание, согласно которому члены команды должны обследоваться прямо на площадке, а также информировать руководителей о любых вспышках вируса, противоречит их праву на защиту личных данных.

«Люди надеются на безопасность, поэтому они справедливо захотят быть в курсе всего, что происходит, — отметил Эдгар Нджату, исполнительный директор Workplace Fairness, группы защиты интересов работников. — Да, вы не можете раскрывать имя человека, у которого обнаружен вирус, но это не дает гарантии, что он не будет разоблачен. Другие сотрудники имеют право знать, что тот, с кем они контактировали, мог их заразить».

По мнению представителей индустрии, такие меры хотя и повысят осведомленность членов команды, но не смогут минимизировать риск заражения. «Если я пристально наблюдаю за производством и внимательно слушаю все рекомендации по здоровью, придерживаюсь социальной дистанции, то я снижаю свой риск, но не гарантирую, что он нулевой», — заметил Скотт Золке из компании Loeb & Loeb., оказывающей юридическую помощь в сфере медиа и развлечений.

Зарплата медперсонала, маски и перчатки — не единственные расходы, которые могут ждать отрасль после возобновления работы. Ограничение числа людей на площадке в день означает, что индустрии придется составлять специальные графики для каждой группы людей, что существенно увеличивает время на производство фильма.

«Я знаю, что многие студии по-прежнему надеются отснять весь материал в 2020 году, — рассказала Эльза Рамо. — Но с моей стороны было бы неправильно вводить людей в заблуждение. Мы все еще в периоде неопределенности. Мы все еще в пандемии. Завтра чуда не случится: мы не проснемся, будучи уверенным, что никто не заразился».

Из-за коронавируса по всему миру закрылись кинотеатры, были приостановлены съемки фильмов, а также отменились крупные премьеры. По последним подсчетам, Голливуд уже потерял около $7 млрд, в случае ухудшения ситуации кинобизнес рискует потерять 17 млрд к концу мая.