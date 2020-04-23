Пытки детей и пропаганда насилия: на «Дау» завели уголовное дело

Представители генерального прокурора Украины сообщили о возбуждении Харьковской прокуратурой уголовного дела в отношении создателей фильма «Дау. Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского, съемки которого проходили на Украине.

«Ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные расследования по фактам пыток, а также изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 уголовного кодекса Украины)», — говорится в тексте официального сообщения.

В генпрокуратуре также отметили, что в ходе анализа «данных из интернета» были установлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей, а также интересов государства в сфере охраны детства.

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«По информации правоохранителей, несовершеннолетней, вероятно, из числа детей-сирот группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий», — добавили в прокуратуре.

Просьбу о проведении расследования в полицию Украины подал детский омбудсмен Николай Кулеба.

«По инсайдерской информации, ребенок, игравший сына главных героев, был сиротой — его использовали для съемок, он пожил в «семье» и его вернули обратно в интернат, когда съемки завершились», — приводит его слова lb.ua.

Кулеба подчеркнул необходимость установить факт подобного обращения с детьми на съемочной площадке. Он также рассказал, что сотрудники его офиса обзвонили детские дома в Харьковской области, однако ни один из руководителей не подтвердил, что детей привлекали к съемкам.

«Если участвовавшие в съемках дети были из детдомов, то на основании чего эти дети там участвовали, кому были переданы, кем сопровождались и были ли оформлены соответствующие документы? Если этого не было, то это эксплуатация, и тогда виновные в этом должны понести ответственность — либо родители этих детей, либо органы опеки, которые являются представителями детей», — пояснил Кулеба.

По его словам, расследование могло бы положить началу создания законодательства, регулирующего участие детей в съемках кино на Украине.

В киевском мемориальном центре «Бабий Яр», художественным руководителем которого является Хржановский, ответили на обвинения в его адрес.

«Все обвинения, которые раздаются сейчас в адрес Ильи Хржановского, сделанные на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и предположениях. Мы считаем, что окончательные решения следует принимать после объективных выводов правоохранительных органов», — говорится в официальном заявлении центра.

Его представители добавили, что ждут результатов экспертизы, если такая будет назначена, и призвали СМИ проявлять объективность и понимать, что «мемориальный центр «Бабий Яр» и «Дау» — это совершенно разные проекты».

Режиссер Илья Хржановский с 2008 по 2011 год вел в Харькове съемки фильма о советском физике Льве Ландау, которые разрослись в гигантский арт-проект. Однако о происходившем во время работы начала появляться тревожная информация — рассказы об изнасилованиях актрис и актеров, а также об убийстве животных на съемочной площадке. Факт реального убийства свиньи уже не оспаривается.

Хржановский представил «Дау» в Париже в конце января 2019 года в виде инсталляции.

В начале этого года фильм был включен в программу 70-го Берлинского кинофестиваля, что вызвало протест российских кинокритиков, которые выступили с открытым письмом.

«Почему в дни приговора Харви Вайнштейну, в эпоху борьбы с культурой насилия и злоупотреблениями властью в киноиндустрии, Берлинский фестиваль не видит этической проблемы во включении в основной конкурс фильма, содержащего сцены несимулированного психологического и физического насилия с участием непрофессиональной актрисы, а также сцены секса людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения?» — говорилось в тексте заявления.

Тем не менее, оператор фильма Юрген Юргес был отмечен наградой «Серебряный медведь», а в апреле первые две части фильма (всего было отснято около 700 часов материала) были выложены в сеть и вызвали полярно разные мнения как среди критиков, так и среди зрителей.

Отметим, что в России четыре фильма из проекта — «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» — не получили прокатного удостоверения от Минкульта из-за «пропаганды порнографии». Однако тема психологического и физического насилия во время съемок на официальном уровне так и не поднималась, и к «Дау. Дегенерации» санкции применены не были.