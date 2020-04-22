«Новые Мстители»: Капитан Марвел возглавит новую команду

Команда «новых» или «молодых» Мстителей может появиться в сиквеле «Капитан Марвел», передает MCU Cosmic. Ожидается, что второй сольник о Кэрол Дэнверс в исполнении Бри Ларсон подготовит почву для будущей истории новых «Мстителей» подобно тому, как «Первый мститель: Противостояние» в 2016 году установил статус-кво героев в «Мстителях: Война бесконечности» два года спустя.

Что касается самой Дэнверс, то она может возглавить новую супергеройскую команду.

Официальной информации от Marvel пока нет, кто из героев комиксов Marvel может входить в команду — остается только предполагать. Согласно фанатским теориям, не исключено, что в качестве Новых Мстителей появятся Человек-паук, Доктор Стрендж и Алая ведьма. Персонажи Кейт Бишоп («Соколиный глаз») и Патриот, входящие в команду Юных Мстителей, появятся в отдельных проектах стриминга Disney+.

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По другим слухам, у Marvel Studios в планах поручить режиссеру «Капитан Марвел 2» работу и над следующими фильмами. Точно так же, как Джо и Энтони Руссо после лент о Капитане Америке стали постановщиками фильмов о Мстителях. Однако имя режиссера сиквела Капитан Марвел пока не раскрывается.

Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории Marvel, вторым самым кассовым в США и Канаде и пятым самым кассовым в мире. Премьера картины «Капитан Марвел-2» запланирована на 8 июля 2022 года.

Ранее руководство The Walt Disney Company отложило несколько крупных премьер из-за пандемии коронавируса, писал The Hollywood Reporter.

Несмотря на то, что в данный момент нет точных прогнозов о сроках возвращения к работе кинотеатров в США и Китае, компания объявила, что премьера «Черной вдовы» была перенесена с мая на 6 ноября, а фильм «Мулан», который планировалось представить еще в марте, теперь сможет выйти в прокат 24 июля.

При этом если ряд фильмов все еще планируется выпустить в прокат в течение 2020 года, то некоторые проекты компании теперь увидят свет уже только в следующем году.

Смещение премьеры «Мулан» на июль привело к тому, что руководство компании отложило до следующего года выход другого своего фильма, который зрители должны были увидеть в июле. Приключенческая комедия «Круиз по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант теперь уже, скорее всего, выйдет 31 июля 2021 года. К аналогичному результату привело и решение о новой дате выхода на экраны «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон от Marvel. До этого руководство Disney хотело в ноябре выпустить другой фильм из киновселенной Marvel «Вечные» с Анджелиной Джоли, Ричардом Мэдденом и Сальмой Хайек, но теперь его премьера переносится на 12 февраля 2021-го.

Метод, по которому были выбраны новые даты в графике премьер, журналисты назвали «принципом домино»: «Вечные» заняли в графике кинопремьер место фильма «Шан Чи и легенда десяти колец», который теперь выйдет 7 мая 2021 года вместо «Доктора Стрэнджа и мультивселенной безумия», перенесенного на 5 ноября 2021 года.