Побил все рекорды: Netflix отчитался о 16 млн новых подписчиков

Согласно квартальному отчету Netflix, благодаря всеобщему карантину к онлайн-кинотеатру присоединились 15,8 млн подписчиков. Этот результат оказался в два раза больше собственного прогноза компании, составленного в начале года. Таким образом, общее количество пользователей сервиса по всему миру достигло 183 млн человек. Отчитавшись о сезонном доходе, руководство Netflix предположило, что во втором квартале число новых подписчиков увеличится на 7,5 млн, передает Deadline.

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Разделяя данные по регионам, компания сообщила о 2,3 млн новых пользователей в США и Канаде, 6,9 млн в Африке и на Ближнем Востоке, 2,9 млн в Латинской Америке и 3,6 млн в Азии. В прошлом году за аналогичный период к сервису присоединились 9,6 млн подписчиков по всему миру. Несмотря на риски ухода аудитории после карантина, аналитик Bernstein Тодд Юнгер считает, что люди не смогут отказаться от использования стриминговых сервисов.

«Поскольку все большее число людей подключаются к Netflix, при особенно активном использовании они не захотят возвращаться к жизни без него, — заявил Юнгер. — Вовлечение населения в потоковые сервисы будет ускорено и далее укоренится в культуре».

В текущем году акции стримингового гиганта выросли на 30%, в то время как другие сферы развлекательного бизнеса — от тематических парков до спорта — терпят колоссальные убытки. Как и ожидалось, квартальная выручка Netflix составила $5,77 млрд (в прошлом году за тот же период сервис заработал $4,52 млрд). Чистая прибыль компании по сравнению с первым кварталом 2019 года увеличилась более чем вдвое — с $344 млн до $709 млн.

Наиболее популярными проектами Netflix во время пандемии стали документальный сериал «Tiger King» («Король тигров») и новый сезон «Money Heist» («Бумажный дом»). Шоу о владельце зоопарка с дикими кошками в течение месяца после релиза посмотрели более 64 млн пользователей по всему миру. Новые серии «Бумажного дома», снятые Алексом Пиной на испанском языке, были воспроизведены на 65 млн аккаунтах.

Несмотря на огромный рост подписчиков, Netflix не исключает массовых отказов от услуг сервиса после окончания пандемии во многих странах. Еще одной проблемой для компании стало укрепление курса доллара США, которое спровоцировало малый рост заработка в странах с более слабыми валютами.

Готового контента Netflix, в том числе доснятого удаленно, хватит на стабильный выход в 2020 году и частично в 2021-м. Во второй половине следующего года вещательный поток может сократиться из-за того, что производство части проектов было заморожено. Согласно отчету, их выход затормозится на один квартал.

Несмотря на пандемию, производство Netflix закрыто не полностью — съемки некоторых фильмов и сериалов продолжаются в Исландии и Южной Корее. Руководство объяснило выбор площадок тем, что Исландия с наименьшим населением в Европе проверила на коронавирус 10% граждан, что больше, чем в любой другой стране мира. А Южная Корея взяла распространение вируса под контроль, предприняв масштабные меры по тестированию и отслеживанию контактов.

Руководитель отдела контента Netflix Тед Сарандос заявил, что в настоящее время компания изучает обстановку в мире, чтобы наладить работу в наиболее безопасных местах.

«Ситуация нестабильна, но эти две страны очень ответственны в отношении тестирования и отслеживания коронавируса на ранних этапах, поэтому они могут стать основными для нашей работы», — сказал Сарандос.

Он не назвал проекты, производство которых идет в настоящее время. Однако стоит отметить, что комментарии представителя Netflix подчеркивают большое преимущество сервиса во время пандемии, когда многие производители фильмов, сериалов и телепроектов приостановили работу.