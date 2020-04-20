Ампутировали ногу: звезда Бродвея пострадал от осложнений COVID-19

Бродвейский актер Ник Кордеро лишился правой ноги из-за осложнений во время лечения COVID-19. По словам его жены Аманды Клутс, для обеспечения свертываемости крови в ноге врачи использовали разжижающие препараты, которые вызвали внутреннее кровотечение в кишечнике. Операцию провели через 18 дней после поступления 41-летнего актера с коронавирусом в отделение интенсивной терапии. Супруга Кордеро поделилась новостью в своей истории в Instagram утром 18 апреля, а вечером следующего дня сообщила, что ее муж восстанавливается после ампутации.

«У них он был на разжижителях для улучшения свертываемости крови и, к сожалению, они привели к другим проблемам — повышенному кровяному давлению и внутреннему кровотечению в кишечнике.

Мы сняли его с разжижителей, но это снова привело к образованию сгустков крови в правой ноге. Поэтому сегодня ее ампутировали, — сказала Клутс. — Он жив и восстанавливается».

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Актер поступил в отделение интенсивной терапии 31 марта с затрудненным дыханием и первоначально диагностированной пневмонией. Два теста на COVID-19 были отрицательными, а третий оказался положительным. Через две недели здоровье Кордеро значительно ухудшилось.

«Мне позвонили и сказали, что из-за инфекции в легких у него поднялась температура, кровяное давление упало, а сердцебиение стало нерегулярным, — говорила Клутс 12 апреля.

— Из-за потери сознания и пульса его пришлось реанимировать. Это было очень страшно. Врачам стоило больших усилий вернуть его к жизни».

В одном из последних постов она поделилась частью видеоролика со свадебного танца с Кордеро, поставленного их друзьями-хореографами. Женщина написала, что очень любит танцевать с мужем и, несмотря на ампутацию ноги, он обязательно станцует с ней снова.

«Я бы очень хотела видеть его. Держать его за руку. Прикоснуться к его лицу. Я верю, что это поможет ему проснуться», — написала Клутс.

За несколько дней до операции более 70 актеров Бродвея собрались в видеочате, чтобы помолиться за здоровье Кордеро. Его жена рассказала историю знакомства с будущим супругом на шоу «Пули над Бродвеем» («Bullets Over Broadway») и призналась, что молитва коллег довела ее до слез.

«Он будет так тронут этим, — написала Клутс в Instagram 17 марта. — Сегодня во время ожидания информации о его состоянии я буду молиться весь день. Если врачи будут уверены в улучшении дел, они уберут аппарат ИВЛ, и его сердце и легкие будут работать самостоятельно.

Я полностью доверяю медицинской команде Никса, которая неустанно работала над спасением его жизни. Поэтому, пока я не услышу, что он в безопасности, я буду молиться и благодарю вас за то, что присоединились ко мне».

Во время отсутствия мужа женщине помогает ее брат, который любит проводить время с маленьким ребенком пары.

«Я знаю, что Ник сейчас окружен ангелами. Рядом со мной сейчас тоже находится ангел, мой брат Тод. Я всегда знала, что мой брат лучший, но теперь я окончательно убедилась, что он действительно самый добрый и бескорыстный человек, — поделилась Клутс. — Он лучший дядя, потому что присматривает за Элвисом, возит его на машине, кормит его, поет песни, удерживает его всякий раз, когда у меня звонит телефон. Благодаря ему я могу спать. Он следит, чтобы я ела домашние лепешки и куриный суп. Он улыбается, когда делает дела по дому и вывозит мусор. Я знаю, что ему не нужна похвала, он просто ангел. Его успокаивающее присутствие и позитивный настрой — единственная причина, по которой я сейчас стою на двух ногах».

Впервые Кордеро появился на Бродвее в 2014 году в спектакле «Пули над Бродвеем». За роль Чича в мюзикле он был номинирован на престижную театральную премию «Тони» в категории «Лучший актер». Также Кордеро снимался фильмах «Реальные парни», «Mob Town» и сериале CBS «Голубая кровь».