Тошнота, и сильные боли: как Том Хэнкс перенес коронавирус

Голливудский актер Том Хэнкс рассказал подробности о своей борьбе с коронавирусом в интервью радио «National Defense», в котором признался, что его жена Рита Уилсон столкнулась с более серьезными симптомами болезни, чем он сам.

«Рита прошла через более тяжелые испытания, чем я. У нее была температура намного выше и у нее были некоторые другие симптомы. Она потеряла вкус и обоняние. Она совершенно не получала радости от еды на протяжении большей части трех недель. Ее так тошнило, что ей приходилось ползти от кровати в другие части комнаты. Это продлилось некоторое время», — заявил он.

Сама Уилсон ранее также говорила в одном из своих интервью о том, как протекала болезнь в ее случае.

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«Мы заботились друг о друге. Нам повезло, что мы были вместе и понимали, через что приходится проходить каждому из нас. У нас обоих была высокая температура и мы чувствовали боль», — сказала она.

Уилсон также поясняла, что ее температура поднялась до 38,8, а за этим последовали девять дней слабости. В результате врачи прописали ей таблетки от малярии, а также хлорохин, который был одобрен американской фармацевтикой в 1949 году и в настоящий момент тестируется как возможное средство от коронавируса.

«Я знаю, что люди говорят об этом лекарстве, но я могу сказать вам только то, что я не знаю, сработало ли само лекарство или же просто наступил момент спада болезни», — отметила она.

Уилсон добавила, что ее болезнь пошла на убыль после приема лекарства, однако сама она испытала очень сильные побочные эффекты, которые включали в себя тошноту и головокружения.

«Я не могла ходить и мои мышцы очень ослабли. Было некомфортно, я не хотела, чтобы ко мне прикасались. А потом началась лихорадка и озноб, подобного которому у меня раньше не было. Оглядываясь назад, я понимаю, что потеряла вкусовые ощущения и перестала чувствовать запахи, однако в тот момент я этого не понимала», — уточнила она.

Хэнкс также признался, что сам он чувствовал себя очень уставшим и испытывал серьезные боли. Он также обратил внимание на то, что вопреки болезни старался держать себя в хорошей физической форме и пытался заниматься упражнениями, которым обычно уделял по 30 минут, но это было чрезвычайно тяжело.

«Кто бы ни заходил в нашу комнату, доктор или медсестра, они спрашивали: «Как вы себя чувствуете?», и я отвечал: «Только что случилось нечто странное. Я просто попытался сделать обычные упражнения на полу и не осилил даже половины. И они смотрели на меня через очки, как будто говорили с самым глупым человеком. И говорили: «У вас коронавирус», — рассказал Хэнкс.

Актер подчеркнул, что они с женой до сих пор не представляют себе, как именно и когда они заразились вирусом в Австралии, где участвовали в съемках фильма База Лурмана об Элвисе Пресли.

В настоящий момент супруги находятся в Лос-Анджелесе, их здоровью ничего не угрожает. Они также стали донорами крови для разработки вакцины против коронавируса, так как врачи полагают, что в ходе выздоровления их организмы могли выработать необходимые для иммунитета антитела.