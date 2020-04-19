«Что вы снимаете?» Охлобыстина заметили на ВИП-службе

Актер Иван Охлобыстин посетил вместе с семьей закрытую пасхальную службу для ВИП-персон, сообщает Telegram-канал Baza. Служба прошла в Москве в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Недавно дочь артиста сообщила о положительном тесте на коронавирус.

Согласно СМИ, попасть в храм можно было лишь по спецпропускам, которые оформлялись заранее. Утверждается, что на мероприятии собрались около 50-60 человек, некоторые приехали на автомобилях представительского класса.

В свою очередь служительница храма сообщила изданию, что в церкви якобы присутствовали только работники храма и члены их семей — не больше 10-15 человек. За порядком следила полиция, а сами гости разошлись в районе трех ночи.

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В сети также появилось видео, на котором Охлобыстин в маске, увидев журналистов, попытался скрыться в арке. Затем он вышел на улицу и попытался вырвать из рук журналистки Baza телефон со словами: «А что вы снимаете, вот что вы снимаете сейчас?»

Посещение актером закрытой службы вызвало резонанс в сети, поскольку из-за введенного в Москве и ряде других регионов режима самоизоляции церквям было рекомендовано приостановить работу. Кроме того, московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан.

Комментируя информацию о присутствии Охлобыстина, сотрудница храма пояснила, что он имеет прямое отношение к службе.

«На пасхальной службе собрались сотрудники храма со своими родственниками. Все заранее получили пропуска, никаких нарушений с нашей стороны не было. Мы удивлены, что разгорелся такой скандал. Это недоразумение. К чему претензии? Потому что в храме появился отец Иоанн Охлобыстин? С него сан не сняли, мы его относим к священству, хотя он не сотрудник нашего прихода. Выходит, весь сыр-бор из-за того, что он появился на богослужении со своей семьей?» — приводит ее слова «МК».

При этом представительница храма заверила, что в ходе службы были соблюдены все меры предосторожности.

«Вся семья отца Иоанна переживала, что их посадили на карантин, и они не могли посещать церковь. Две недели честно отсидели дома. А на Пасху вырвались всей семьей. Мы не смогли их развернуть», — отметила собеседница.

Настоятель храма протоиерей Владимир Волгин заявил РИА «Новости», что на службе были только представители духовенства, певчие и сотрудники храма.

«Все эти люди штатно служат в храме: среди них и духовенство, и миряне. Центральное викариатство (Московской городской епархии – «Газета.Ru») выписало на всех пропуска. У нас был очень строгий контроль. И полиция не пропустила бы их в храм без пропусков, они очень внимательно отслеживают это», — добавил настоятель храма.

4 апреля дочь Охлобыстина Анфиса рассказала в своем Instagram, что заражена коронавирусом. Она отметила, что у всей ее семьи взяли тест на COVID-19.