«Вопрос закрыт»: Прилучный ответил на обвинения в избиении

Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения в бытовом насилии по отношению к Агате Муцениеце. Во время прямого эфира в Instagram он не подтвердил, но и не опроверг информацию.

«Бил Агату? Как? Друзья, давайте вы не будете спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте», — заявил Прилучный.

Недавно Муцениеце в Instagram-аккаунте своей матери в слезах рассказала, что Прилучный поднял на нее руку.

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«Мне надоело прикрывать его зад. Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану, как говорится», — отметила Муцениеце.

По словам артистки, Прилучный отобрал у нее телефон, ударил и довел детей до слез. Согласно источникам сайта kp.ru, Муцениеце не стала обращаться в полицию с заявлением о побоях.

Спустя несколько дней после заявления актриса вышла на связь и предупредила поклонников, что в настоящее время находится с детьми в полной безопасности.

«Все, что сейчас происходит, для меня тяжело! Конечно, признаю, что, выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс, и буду верить, что это спровоцирует только решение проблемы — и далее все участники истории начнут новый и светлый путь!» — написала в Instagram Муцениеце.

Она добавила, что не считает себя врагом для мужа и надеется, что его ментальное и физическое здоровье придет в норму.

«Я для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать. Моя задача сейчас — обрести счастье и показать своим детям, что семья — это свет, радость, веселье и смех! Я хочу и дальше транслировать свет и радость, ведь жизнь — она про это, и любовь тоже!» — заключила Муцениеце.

В поддержку артистки высказались певица Рита Дакота, пережившая развод с певцом Владом Соколовским, и актер Игорь Верник.

«Давайте уважать чужую боль и чужие проблемы. Давайте просто услышим это и воздержимся от крайних реакций», — написал в Instagram Верник.

Некоторые знаменитости, напротив, сочли признания Муцениеце неуместными. По словам продюсера Андрея Разина, Прилучный никогда не поднял бы руку на женщину.

«Все, что она говорит, что якобы ее кто-то бьет (Паша — бывший боксер, а боксеры никого вне ринга не бьют), что якобы над ней кто-то издевается — это все ее выдумки. Паша никогда не поднимал руку на женщину. Это выше его достоинства, — заявил Разин. — Она превратила жизнь Павла в сущий ад. И детей умышленно настраивает против него. Такое неадекватное поведение и такой ужас, который Павел переживает, не пожелаешь даже своему врагу».

С критикой Муцениеце также выступила ее коллега Настасья Самбурская. Актриса возмутилась тем, что знаменитости рассказывают о разводе в соцсетях. По ее словам, таким образом они «закапывают» своих бывших мужей и не осознают, что в дальнейшем это может отразиться на их детях.

«Бабы известных мужиков с ума посходили: публично закапывают своих бывших, совершенно не думая о будущем своих детей, которых потом будут тыкать этой историей одноклассники, развивая комплекс неполноценности, за то что папаша наркоман, алкоголик и маму бьет», — написала в Instagram Самбурская.