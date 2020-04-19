От «Черной Вдовы» до «Дэдпула 3»: все предстоящие фильмы Marvel

В апреле 2019 года на экраны вышли «Мстители: Финал», заключительная часть серии супергеройских фильмов, ставшая (пускай и с огромным скрипом) самой кассовой лентой в истории мирового проката ($2,798 млрд — чуть больше, чем у «Аватара» Джеймса Кэмерона). Спустя еще пару месяцев состоялась премьера второго сольника Человека-паука с Томом Холландом в главной роли, который заработал по миру $1,132 млрд (топ-4 в списке лучших в плане выручки проектов года). Именно «Вдали от дома», где рассказывалось о европейских приключениях Питера Паркера, закрылась так называемая «третья фаза» кинематографической вселенной Marvel, принесшая Marvel Studios и ее материнской компании Disney миллиарды долларов.

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Планировалась, что следующая глава киновселенной откроется уже в мае этого года «Черной вдовой» (хотя изначально в студии хотели сделать первым фильмом фазы уже упомянутого «Человека-паука», который в итоге был включен в третью), однако в связи с пандемией коронавируса, подкосившей индустрию, релиз был перенесен на ноябрь 2020-го.

Главную роль в сольнике о Наташе Романофф исполнит одна из главных долгожительниц франшизы Скарлетт Йоханссон, дебютировавшая в образе советской шпионки еще в 2010-м — во втором «Железном человеке». Для двукратной номинантки на «Оскар» это станет последним перевоплощением в героиню: известно, что после выхода «Вдовы» на экраны она покидает Marvel, как это годом ранее сделали Роберт Дауни-младший и Крис Эванс. Действие ленты, в которой также сыграли Дэвид Харбор (шериф из «Очень странных дел»), Флоренс Пью (номинация на «Оскар» за «Маленьких женщин») и Рэйчел Вайс («Оскар» за «Преданного садовника», «Фаворитка»), развернется между событиями, описанными в «Противостоянии» и «Войне бесконечности».

Романофф настигнет страшное прошлое (в частности, программа по созданию подобных ей супершпионок), с которым Наташа попытается распрощаться раз и навсегда. Помимо прочих известных фанатам комиксов персонажей, в картине появится Красный Страж, советская версия Капитана Америки, роль которого досталась Харбору. Поставила все это дело создательница «Берлинского синдрома» и «Лоре» Кейт Шортланд, кандидатуру которой приветствовала лично Йоханссон, являющаяся давней поклонницей творчества кинематографистки.

На февраль 2021-го Marvel Studios запланирован релиз «Вечных», которыми студия завербует в свои супергеройские ряды Анджелину Джоли, Сальму Хайек, а также звезд «Игры престолов» Кита Харингтона и Ричарда Мэддена. По сюжету Вечным, представителям расы генетически улучшенных сверхлюдей, которые появились около 5 млн лет назад и тысячелетиями скрывались от человеческих цивилизаций (при этом втайне защищая их), в результате чрезвычайных событий и всем известного «перформансу» Таноса приходится выйти на первый план. Особо стоит выделить три факта о грядущем фильме: он, по словам членов каста, снят практически без хромакея (!), в нем будет сцена в лучших традициях болливудского кино (потому что один из персонажей скрывает свое истинное «я» в образе звезды Болливуда), и, наконец, именно тут появится первый для киновселенной супергерой-гей.

В мае того же года должна состояться премьера картины «Шан-Чи и легенда десяти колец», сольник не самого известного российской аудитории «марвеловского» героя Шан-Чи, абсолютного мастера всевозможных боевых искусств, который в основной серии комиксов не обладает какими-либо суперспособностями. В центре сюжета фильма — противостояние Шан-Чи в исполнении Симу Лю («Пространство», «Темное дитя») и злодея Мандарина, которого сыграет Тони Люн Чу Вай (приз Каннского фестиваля за «Любовное настроение»). Также в проекте появится Аквафина, ее персонаж пока что не раскрывается.

close Шан-Чи в серии комиксов Шан-Чи в серии комиксов Marvel Studios Inc.

В середине июля 2021-го ожидается выход третьего «Человека-паука» с Холландом. Здесь, правда, есть парочка «но»: проект, во-первых, имеет немало шансов переехать на более поздний срок из-за COVID-19 (как, впрочем, и любой другой голливудский фильм, однако в случае со «Спайди» дата премьеры звучит слишком уж неправдоподобно), во-вторых — это не совсем Marvel Studios.

Питер Паркер, как известно, до сих пор принадлежит Sony и в «диснеевской» киновселенной пребывал на правах аренды, получив в ее рамках несколько картин, включая две сольные. Летом прошлого года стало известно, что компании не сумели договориться о продолжении сотрудничества, что поставило под вопрос дальнейшую судьбу франшизы и участие в ней все того же Холланда. Однако впоследствии стороны все-таки смогли найти общий язык, и было объявлено, что третьего «Паука» спродюсирует глава Marvel Studios Кевин Файги и его коллеги, а к привычным ролям — помимо Тома — вернется его экранная девушка Зендея, тогда как режиссером, вероятно, вновь выступит Джон Уоттс.

Сюжетные перипетии фильма пока что остаются в секрете, но можно предположить, что они будут тесно связаны с событиями, произошедшими в финале предыдущей части, где Мистерио при помощи Джей Джона Джеймсона раскрыл всем жителям Нью-Йорка тайну, кто именно скрывается под маской «дружелюбного соседа». Считается, что важную роль в соглашении между Файги и Sony сыграл сам Холланд. При этом недавно в эфире шоу Джимми Киммела актер рассказал, что сделал он это в нетрезвом состоянии: важный звонок от тогдашнего главы Disney Боба Айгера поступил Тому, когда тот отдыхал в пабе.

close Кадр из фильма «Человек-паук» (2019) Кадр из фильма «Человек-паук» (2019) Marvel Studios Inc.

На ноябрь того же года заявлен релиз блокбастера «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия», второго сольника о супергерое в исполнении Бенедикта Камбербэтча. На днях стало известно, что постановщиком проекта выступит легенда жанра Сэм Рэйми, автор культовой трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром в главной роли. Сюжет продолжения до сих пор остается неизвестным, однако незадолго до своего ухода с поста режиссера из-за творческих разногласий с продюсерами Скотт Дерриксон, автор первой части, заявлял о намерениях снять «первый поистине страшный фильм киновселенной Marvel».

Над сценарием «Стрэнджа» работает Майкл Валдрон, параллельно занимающийся сериалом о Локи для Disney+. Помимо Камбербэтча, в каст уже утверждена Элизабет Олсен, исполняющая в «марвеловской» киновселенной роль Алой Ведьмы. Предполагается, что сиквел может быть связан с ее сольным шоу для Disney+ — «Ванда/Вижн», а также все тем же «Локи». Подробнее обо всех грядущих многосерийных проектах, основанных на комиксах Marvel, читайте в материале «Газеты.Ru», который выйдет завтра, 20 апреля.

Кадр из фильма «Доктор Стрэндж» (2016) Marvel Studios Inc.

Датой премьеры нового «Тора» («Тор: Любовь и гром») пока что значится февраль 2022-го. Режиссером ленты выступит лауреат «Оскара» за сценарий к «Кролику Джоджо» Тайка Вайтити, автор предыдущего сольника о боге из Асгарда, который впечатлил не только фанатов Marvel. Ожидается, что сценарий будет основан на комиксе «Могучий Тор», в котором Джейн Фостер (ранее в киновселенной ее роль исполняла Натали Портман — она же сыграет и в новой части) становится Тором-женщиной, — и его события будут переплетаться с «Локи» Disney+. Также в картине снимутся Крис Хемсворт (собственно — сам Тор), Тесса Томпсон (Валькирия) и — внезапно — Кристиан Бэйл, который перевоплотится в злодея, личность которого не раскрывается. Ранее он, как известно, исполнял роль Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана.

В 2022-м (возможно, в мае) выйдет и продолжение «Черной пантеры», которая, если кто забыл, в прошлом году была в числе номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Сюжет боевика на данный момент неизвестен, однако — по слухам — в новой части главный герой может вступить в схватку либо с Доктором Думом, либо с принцом Атлантиды Нэмором. К ролям в сиквеле вернутся Чедвик Боузман и Мартин Фриман, а режиссерское кресло вновь займет Райан Куглер.

close Кадр из фильма «Черная Пантера» (2018) Кадр из фильма «Черная Пантера» (2018) Marvel Studios Inc.

Помимо «Пантеры», 2022-й может подарить поклонникам Marvel сиквел «Капитана Марвел». Проект пока что остается полной загадкой (кроме личности исполнительницы главной роли — Бри Ларсон). На данный момент нет информации даже о том, в какое время будет разворачиваться сюжет — вскоре после событий первой части (то есть в недалеком прошлом) или уже после произошедшего в финальных «Мстителях».

Вплоть до конца 2023 года Marvel Studios, согласно слухам, планировала выпустить в прокат еще пять фильмов — какие именно, остается только гадать (плюс все может поломать коронавирус). Речь, возможно, про третью часть «Стражей Галактики», которые могли появиться на экранах куда раньше (и стать «открывашкой» «четвертой фазы»), если бы не скандал с режиссером серии Джеймсом Ганном, — Disney сначала уволил его за грубые шутки в социальных сетях десятилетней давности, а затем вернул (при этом в промежутке постановщик успел переметнуться в стан конкурентов из DC). В ленте должны сыграть все основные актеры кинокомикса, включая Криса Пратта.

Еще это, вероятно, «Блэйд» — теперь уже не с Уэсли Снайпсом в главной роли. Новым охотником на вампиров, как стало известно в прошлом году, назначен двукратный лауреат «Оскара» Махершала Али.

Что касается совсем уж долгосрочной перспективы (хотя некоторые из данных проектов при стечении обстоятельств могут выйти до окончания 2023-го), то Marvel Studios также должен выпустить третьего «Человека-муравья» и (что особенно интересно) экранизации комиксов, права на которые перешли Disney после покупки 21st Century Fox, — «Фантастической четверки», «Людей Икс» и «Дэдпула». О проектах известно лишь то, что новые владельцы планируют их разработку, а также о неучастии во всем этом Хью «Росомахи» Джекмана, который окончательно попрощался с ролью Логана.

Особо интересна здесь судьба «Дэдпула». С одной стороны, было бы достаточно опрометчиво менять общий хулиганский настрой фильма с Райаном Рейнольдсом в главной роли (и самого актера), благодаря которому черная комедия выгодно отличалась от прочих супергеройских фильмов. С другой — едва ли руководители Disney, которые крайне тщательно относятся к репутации корпорации, ориентированной на семейную аудиторию, и нередко придерживаются тактики «абы чего не вышло», захотят выпускать продолжение «Дэдпула» в привычном виде, сильно отличающемся от стилистики студии (или интегрировать его в иные «марвеловские» ленты). Нельзя исключать, что продюсеры найдут компромиссный вариант (сделать юмор менее черным, но в целом оставить все так, как было), однако тогда не факт, что это сильно обрадует фанатов. В 2019 году, впрочем, сам Рейнольдс обнадежил поклонников, сообщив, что триквел находится в разработке.

close Кадр из фильма «Дэдпул 2» (2018) Кадр из фильма «Дэдпул 2» (2018) Marvel

К слову, в рамках все той же сделки Disney получил права на многострадальных «Новых мутантов», которые не могут выйти в прокат уже который год: до пандемии предполагалось, что их премьера состоится в этом апреле, однако COVID-19 заставил студию в очередной раз переносить релиз (пока что — на неопределенный срок). Лента, роли в которой исполнили Мэйси «Арья Старк» Уильямс, звезда «Очень странных дел» Чарли Хитон, а также Аня Тейлор-Джой («Сплит»), обращается к истории юных мутантов, находящихся на секретном объекте против своей воли.

В заключение напомним, что знак «равно» между «марвеловским» киномиром и Marvel Studios пока что ставить не совсем верно: Disney все-таки отвечает не за все супергеройские проекты, относящиеся к детищу Стэна Ли. Так, в марте следующего года планируется релиз «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли от Sony: вокалист Thirty Seconds to Mars здесь перевоплотится в вампира-мутанта, неоднократно пересекавшегося с Человеком-пауком в комиксах и мультфильмах.

Наконец, на октябрь 2020-го (если не будет переноса — что звучит как фантастика) заявлен сиквел «Венома», второй сольник другого антагониста «дружелюбного соседа». К ролям в продолжении вернутся Том Харди и Вуди Харрельсон, который сыграет Карнажа. Лентой также занимается Sony — как и сиквелом (возможная дата премьеры — весна 2022 года) мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», который абсолютно заслуженно выиграл в анимационной номинации на прошлом «Оскаре».