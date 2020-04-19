На 77-м году жизни скончался писатель и журналист Александр Кабаков. Об этом в своем Facebook сообщил его коллега Андрей Колесников.

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«Умер Александр Кабаков. Совсем в канун Пасхи», — написал он.

В интервью ТАСС, Колесников также добавил, что Кабаков скончался вечером 18 апреля в одной из московских больниц.

Подтвердил случившееся в соцсетях и юморист Ефим Шифрин: «Умер Саша Кабаков. Нету слов из-за плотности нынешних уходов. Светлая память. Сколько раз еще придется повторить до конца этого кромешного года «светлая память, светлая память».

В свою очередь литературный критик Анна Наринская назвала Кабакова «ярким, остроумным, любящим жизнь и людей».

«До свиданья. Нет сил сказать — прощайте», — передает ее слова «Московский комсомолец».

О причинах смерти Кабакова на данный момент не сообщается. Однако, согласно kp.ru, писатель «давно и тяжело болел».

Александр Кабаков родился 22 октября 1943 года в Новосибирске. По окончании механико-математического факультета Днепропетровского университета он некоторое время работал инженером в ракетном конструкторском бюро Янгеля на Южмаше. Его журналистская карьера началась в первой половине 1970-х в газете «Гудок», впоследствии он также трудился в «Московских новостях», «Коммерсанте», «Столичной вечерней газете» и «Новом очевидце». Кроме того, он занимал пост главного редактора журнала «Саквояж СВ».

На счету Кабакова целый ряд произведений, включая такие известные, как «Невозвращенец», «Заведомо ложные измышления», «Ударом на удар, или Подход Кристаповича», «Сочинитель», «Похождения настоящего мужчины», «Самозванец», «Последний герой», «Московские сказки», «Путешествия экстраполятора и другие сказки», «Считается побег», «Приговоренный» и «Беглец». Некоторые из них экранизировались — речь, в частности, про фильмы «Десять лет без права переписки» Владимира Наумова и «Невозвращенца» Сергея Снежкина.

Сам писатель в интервью признавался, что своей наибольшей удачей как автора считает «Московские сказки», а также роман «Все поправимо», которые были изданы в середине нулевых.

«Я считаю, что «Московские сказки» даже по форме, не говоря уже о самом замысле пересказывания классических сюжетов, очень удачно, очень умело сделаны. Это писание в образе, абсолютное, стопроцентное, непрерывное пародирование. Собственно, весь текст состоит из пародий. Это очень сложная форма, и, на мой взгляд, мне удалось ее одолеть. Что касается «Все поправимо» — то это полуавтобиографический роман, традиционный для второй половины XX века», — цитирует его «Литературная газета».

По словам Кабакова, работа в журналистике, которой он отдал около 50 лет, дала ему как человеку и писателю характер.

«Сюжеты дает все вокруг, в том числе и журналистская практика. Самое главное, что она дала мне как человеку и писателю, — это характер. Собственно, я стал тем, кем стал, став журналистом. А в этой профессии я уже чуть ли не 50 лет, — говорил он в 2018 году. — Мешает ли журналистская работа писательской? Нет. Правда, она занимает все время, и ты ничего не успеваешь, пишешь урывками. Но с другой стороны, я всю жизнь так пишу, и как-то получается».