«Мы победим»: Депп завел Instagram в самоизоляции

В это непростое время актер Джонни Депп нашел способ поддержать поклонников. Актер зарегистрировался в Instagram и опубликовал свое первое видеообращение под названием «Изоляция», в котором поделился своими мыслями о коронавирусе.

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«Всем привет! Это мой первый опыт работы в социальных сетях. Я никогда не делал ничего подобного раньше. Не думаю, что до сих пор у меня были какие-то особые причины для этого. Сейчас самое время начать диалог, поскольку угроза от этого невидимого врага уже привела к неизмеримым последствиям — трагедиям и огромному ущербу для жизни людей», — обратился к подписчикам Депп. На момент написания заметки их число превысило 1,8 млн.

Депп посетовал, что многие люди с положительным тестом на коронавирус остаются без должного ухода.

«Люди заболевают и борются за каждый вдох. Люди умирают пугающе высокими темпами. Многие из них не в состоянии обеспечить своих детей и их семьи в результате этой ужасной глобальной пандемии. Я знаю, что на данный момент нам кажется, что наши руки связаны за спиной, и в какой-то степени это так. Но наши умы свободны, и наши сердца не скованы цепями, и мы можем заботиться, и с помощью заботы мы сможем помочь друг другу, и тогда мы победим», — продолжил он.

В заключение артист призвал людей не расстраиваться из-за карантина и соблюдать самоизоляцию. По мнению Деппа, сейчас отличное время, чтобы заняться творчеством. Например, рисовать, играть на музыкальных инструментах или снять фильм на свой телефон.

«Оставайтесь дома. Сейчас вы должны быть рядом со своими близкими. Несмотря на высокую смертность, мы не должны падать духом. Оставайтесь смелыми и не теряйте любознательность и интерес к жизни, — подчеркнул лауреат «Золотого глобуса». — Создавайте что-то сегодня, что поможет людям завтра. Вам не позволено скучать».

На кадрах Депп сидит при свечах. В Twitter уже пошутили, что актер изолируется в каком-то подвале или бункере. «Заходишь в инсту, а там Джонни Депп вещает из какого-то подвала. Вот состояние примерно такое», — написал один из пользователей.

Заходишь в инсту, а там Джонни Депп вещает из какого-то подвала.

Вот состояние примерно такое. — JiYongova (@Henryet_ND) April 17, 2020

Ролик собрал 2,3 млн просмотров. Комментарии к первому посту успели оставить гитарист Aerosmith Джо Перри, американская актриса Холли Робинсон Пит, бразильская актриса Эдриан Галисту и официальный аккаунт группы Деппа Hollywood Vampires. Сам актер подписался на 90 аккаунтов, среди которых Пол Маккартни, рэпер Снуп Дог, художник Бэнкси, бывшая жена Деппа Ванесса Паради и дочь Лили-Роуз, Тим Бертон, Роберт Дауни-младший, Пенелопа Крус, Кара Делевинь, аккаунты The Beatles, Aerosmith и другие.

Судя по Instagram, в самоизоляции Депп полностью посвятил себя музыке. Вместе с Джеффом Беком актер исполнил кавер на композицию Джона Леннона «Isolation».

«Мы не ожидали выпустить его [кавер] так скоро, но, учитывая тяжелые дни и реальную «изоляцию», которую переживают люди в эти трудные времена, мы решили, что сейчас самое подходящее время, чтобы вы все это услышали. Через некоторое время вы услышите еще больше нас с Джонни, но до тех пор мы надеемся, что вы найдете утешение и оцените наш взгляд на эту классику», — написал Бек в Instagram.

В прошлом году аккаунт в Instagram завела Дженнифер Энистон. На ее страницу подписалось более миллиона пользователей всего за пять часов.