«Великий артист и ветеран Вьетнама»: умерла звезда «Рэмбо»

Американский актер Брайан Деннехи, широко известный по фильмам «Рэмбо: Первая кровь» и «Увалень Томми», умер на 82-м году жизни. По словам его дочери Элизабет Деннехи, смерть пожилого артиста не связана с коронавирусом.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что прошлой ночью наш отец Брайан ушел из жизни по естественным причинам — у него не был диагностирован COVID. Его жена Дженнифер, семья и многочисленные друзья будут скучать по самому лучшему, очень щедрому, гордому и обожаемому отцу и дедушке», — написала дочь Деннехи в Twitter.

Коллега актера по фильму «Рэмбо: Первая кровь» Сильвестр Сталлоне посвятил трагедии пост на своей странице в Instagram и заявил, что «мир лишился великого артиста».

«Ушел из жизни великий актер Брайан Деннехи. Он был просто гениальным исполнителем. К тому же он был ветераном войны во Вьетнаме, который мне сильно помог при создании персонажа в «Рэмбо», — написал Сталлоне.

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Актриса Миа Фэрроу опубликовала в Twitter милую фотографию Деннехи с щенком.

«Я опустошена новостью о смерти потрясающего Брайана Деннехи. Работать с ним было величайшим удовольствием моей карьеры. И в моей жизни мало столь ценных друзей. Я сделала это фото за сценой, когда мы оба играли в «Любовном послании». Он обожал моего щенка Боуи», — поделилась Фэрроу.

Популярная в 1960-х годах 79-летняя певица Нэнси Синатра выразила соболезнования в комментариях дочери Деннехи.

«Мне очень жаль, что вы потеряли своего замечательного отца, и я надеюсь, что теплые воспоминания поддержат вас в это самое трудное время. Мир тоже его любил. Мое сердце разбито», — написала Синатра.

Актер родился 9 июля 1938 года в Бриджпорте, штат Коннектикут. Он изучал историю в Колумбийском университете и успешно выступал за студенческую команду по американскому футболу. Отслужив в морской пехоте с 1959 по 1963 год, Деннехи получил степень магистра драматического искусства в Йельском университете. Позднее в одном из интервью он признавался, что во время срочной службы воевал во Вьетнаме.

В 1977 году актер начал сниматься в телевизионных сериалах «Коджак», «Серпико», «Династия», «Даллас», «Лу Грант» и других. В возрасте 39 лет Деннехи дебютировал в большом кино, появившись в фильме Ричарда Брукса «В ожидании мистера Гудбара». Далее последовали роли в лентах «Крутой наполовину», «Кулак», «Грязная игра», «Маленькая мисс Маркер» и других. В фильме Питера Гринуэя «Живот архитектора» Деннехи сыграл модного американского архитектора Сторли Крэклайта, за что был отмечен наградой на Чикагском кинофестивале.

Широкая известность пришла к актеру в 80-х, когда он исполнил роль противостоящего герою Сталлоне шерифа Уилла Тизла в фильме «Рэмбо: Первая кровь». Тогда же он снялся в детективе «Парк Горького», дилогии «Иллюзия убийства» и триллере «Бестселлер».

Критики высоко оценили гармоничный дуэт Деннехи с Джеймсом Вудсом в «Бестселлере», где они сыграли полицейского и мошенника. Также актер снялся в криминальной драме 1990 года «Последний из достойнейших», инди-фильме «Счастливые звезды над Генриеттой» с Робертом Дюваллом в главной роли и мини-сериале «Прогулка мертвеца». В 90-х Деннехи получил главные роли в фильмах «История Джеки Прессера», «Увалень Тони», «Уходящая жизнь». За главную роль в телеверсии бродвейской постановки «Смерть коммивояжера» по пьесе Артура Миллера актер завоевал «Золотой глобус» и был номинирован на премию «Эмми».

Также он получил номинации на телепремию за роли адвоката в драме «Убийство в маленьком городе», дельца фондовой биржи в мини-сериале «Под тяжестью доказательств» и серийного убийцы Джона Уэйна Гейси в телефильме «Поймать убийцу». Всего он был номинирован на «Эмми» шесть раз.

В 1995 году Деннехи дебютировал в бродвейском спектакле по пьесе Брайена Фрила «Нужен перевод» с Даной Дилейни. За роли в театральных постановках он дважды получал престижную премию «Тони».