Little Big на Первом: в мае пройдет телеконцерт «Евровидения»

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» опубликовали список вещателей концерта «Europe Shine A Light», который состоится вечером 16 мая. Согласно сайту музыкального состязания, помимо каналов из 41 страны-участницы мероприятие покажут в Бельгии, Боснии и Герцеговине, Казахстане, Косове и Черногории. В России шоу можно будет посмотреть в эфире Первого канала. Также концерт будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Евровидения».

%«Шоу будет посвящено всем участникам, пройдет в неконкурентном формате и предоставит множество сюрпризов для зрителей, которые будут смотреть его из дома.

Оно объединит артистов 2020 года, которые будут выступать из своих стран, в общем исполнении композиции «Love Shine A Light» [группы] Katrina And The Waves (британский коллектив, победивший в 1997 году — «Газета.Ru»)», — говорится в анонсе на сайте.

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В начале апреля организаторы сообщили о решении провести онлайн-концерт вместо отмененного из-за коронавируса конкурса. Они сразу уточнили, это будет не соревновательное мероприятие, в котором встретятся утвержденные участники «Евровидения» из всех стран. На концерте также встретятся известные конкурсанты прошлых лет, которые исполнят популярные композиции из «знаковых мест Европы».

«Ведущими шоу выступят Шанталь Янзен и Эдсилия Ромбли, которые вели «Евровидение» в Нидерландах в 1998 году и 2007 году, а также Ян Смит», — говорится в официальном сообщении.

Тогда представители Европейского вещательного союза сообщили о планах объединить всех участников концерта для совместного исполнения хита «Arcade» Дункана Лоуренса, с которой он одержал победу в «Евровидении-2019». Они отметили, что эта композиция представляет собой произведение с «объединяющим текстом, который подходит к текущей ситуации, в которой мы оказались».

«Концерт продлится примерно два часа. В ближайшие недели планируется сообщить больше деталей о составе участников и списке телевещателей, в эфире которых он будет транслироваться. Шоу также можно будет посмотреть в нашем официальном YouTube-канале», — рассказали в ЕВС.

Исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд обратился к мировым вещателям с просьбой включить концерт в свою программу.

«К сожалению, в этом году не будет песенного конкурса «Евровидение». Вместо этого мы планируем объединить Европу 16 мая с помощью уникальной телепередачи в прайм-тайм. Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в песенном конкурсе «Евровидение» этого года, а также членов ЕВС в других странах показать это шоу в своем эфире, чтобы поддержать дух единства и общности», — сказал он.

Также официальные представители ЕВС отметили, что в этом году конкурс отменяется впервые за все время его существования.

«Мы хотим сделать шоу, которое позволит выступить не только тем артистам, которые должны были появиться в Роттердаме, но также вдохновит тех, кто находится дома, и соединит людей по всей Европе и вне ее в эти трудные времена.

Конечно, мы также отметим тех, на кого повлиял коронавирус и тех, кто тяжело работает, чтобы его побороть. Давайте сделаем этот момент в истории «Евровидения» незабываемым», — призвала исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер.

Дни с 10 по 16 мая руководство ЕВС объявило «Неделей Евровидения», а также попросило европейские радиостанции освещать историю музыкального состязания и включать в эфир выступления конкурсантов разных лет. От России на концерте выступят участники группы Little Big с песней «Uno», которая не сможет прозвучать на «Евровидении» в 2021 году согласно правилам конкурса.