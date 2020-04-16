Деми Мур и новый «Мадагаскар»: что смотреть на Peacock

В сети появился тизер экранизации романа «О дивный новый мир»

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Новый стриминговый сервис Peacock компании NBCUniversal опубликовал тизеры своих главных оригинальных проектов, выход которых был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В их числе — экранизация культового романа Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» с Деми Мур и Олденом Эренрайком.

15 апреля в США стартовал сервис Peacock, стриминг компании NBCUniversal. Он начал работу в формате «раннего предварительного просмотра» — на данном этапе доступна лишь его премиальная версия с рекламой, и пользоваться ей могут исключительно подписчики платформ Xfinity X1 и Xfinity Flex. Уже 30 апреля доступ к сервису получат все пользователи Comcast, а на 15 июля этого года запланирован полномасштабный запуск стриминга.

Известно, что будут доступны три версии подписки Peacock: бесплатная Peacock Free (для всех пользователей — с рекламой, ограниченной библиотекой и без 4K), Peacock Premium со встроенной рекламой (не больше пяти минут в час), которая будет бесплатна для пользователей Comcast, тогда как остальным обойдется в $5 в месяц, а также Peacock Premium без рекламы, за которую всем придется доплатить еще столько же.

Стриминг NBCUniversal уже на старте предлагает более 15 тыс. часов контента, включая такие проекты, как «Парки и зоны отдыха», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Два с половиной человека», «Офис», «Парк Юрского периода» и «Шрек», а также эксклюзивный ранний доступ к ряду популярных шоу NBC (например, «Saturday Night Live», «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» и «Late Night with Seth Meyers»). При этом незадолго до запуска Peacock стало известно, что основная часть оригинального контента, которым сервис планировал завоевать и без того переполненный рынок, не будет доступна зрителям в ближайшее время: ждать придется, скорее всего, 2021 года (хотя некоторые проекты, возможно, выпустят ближе к концу этого). Данное решение было принято в связи с пандемией коронавируса, из-за которой пришлось приостановить производство контента. Напрямую затронул COVID-19 и еще один «эксклюзив» Peacock: летние Олимпийские игры — 2020 в Токио, которые сервис планировал транслировать в полном объеме с тремя авторскими олимпийским шоу в придачу, были отложены до лета будущего года.

В итоге стартовал стриминг всего несколькими премьерами: детскими анимационными сериалами «Где Уолли?», «Клеопатра в космосе» и «Любопытный Джордж». Параллельно сервис опубликовал в твиттере тизеры других своих больших проектов, включая, пожалуй, очевидного флагмана — шоу «О дивный новый мир» по одноименному роману Олдоса Хаксли. Очередная экранизация одной из главных книжных антиутопий (примечательно, что две предыдущие также создавались для NBC — в 1980-м и 1998-м) не обошлась без больших имен. Так, роль Джона «Дикаря» исполнит Олден Эренрайк («Да здравствует Цезарь!», «Хан Соло. Звездные войны: Истории»), а его мать Линду сыграет Деми Мур.

Из других примечательных проектов Peacock стоит отметить мини-сериал «Ангелина» c Эмми Россам (номинация на «Золотой Глобус» за «Призрака оперы») в главной роли. Шоу, основанное на реальных событиях, расскажет о девушке, которая переехала из Польши в США, а затем стала эксплуатировать образ роскошной и яркой блондинки — в том числе и благодаря рекламе себя самой на билбордах.

Смогут оценить пользователи нового стриминга и многосерийную анимацию «Мадагаскар: Маленькие и дикие», приквел знаменитых полнометражных мультфильмов о зверях-друзьях, совершающих побег из зоопарка Нью-Йорка.

Кроме того, на Peacock можно будет найти третий сезон комедийного шоу «Курс биологии»,

продолжение полнометражного «Ясновидца»,

возрождения знаменитых в прошлом проектов «Панки Брюстер» и...

«Спасенные звонком», а также...

британские сериалы «Разведка» и...

«Захват», которые, к слову, уже доступны в России.