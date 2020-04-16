Пока все дома: пандемия помогла Netflix обогнать Disney

Netflix обогнал Disney по капитализации на фоне пандемии

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Потоковый сервис Netflix обогнал компанию Disney по капитализации, тогда как цена его акций достигла собственного исторического максимума, составив $426,75 за штуку. Это стало следствием пандемии коронавируса, которая сыграла стримингу на руку.

В среду, 15 апреля, стоимость акций стримингового сервиса Netflix достигла своего исторического максимума. Поднявшись на 3,2% она составила по $426,75 за штуку, передает Variety. Благодаря этому рыночная капитализация компании достигла показателя в $187,3 млрд — а это даже больше, чем у Disney (186,6 млрд), показавшего падение на 2,5%.

Предыдущая рекордная цена акций Netflix была зафиксирована 9 июля 2018 года, составив $418,97.

По мнению инвесторов, Netflix в отличие от большинства других компаний (но наряду с прочими стримингами) оказался в выигрышном положении на фоне пандемии коронавируса: в условиях карантина и самоизоляции люди, очевидно, стали чаще пользоваться его услугами, проводя заметно больше времени дома.

Ожидается, что о прибыли за первый квартал 2020 года сервис отчитается 21 апреля, и, согласно экспертам рынка, показатели будет даже выше тех, которые недавно прогнозировали в самом Netflix. Представители компании Pivotal Research Group, занимающейся исследованиями акционерного капитала, считают, что стриминговый сервис получит 8,45 млн новых подписчиков за первый квартал. Исходя из мнения аналитика Джеффри Влодарчика, «ситуация с COVID-19 цементирует глобальное доминирование Netflix, частично обусловленное увеличением расходов на контент, что обеспечивается ростом их и без того массивной абонентской базы».

В свою очередь в компании Cowen & Co. число новых платных подписчиков Netflix за первые три месяца 2020 года оценили в 7,1 млн. — включая более 770 тыс. американских и канадских пользователей. «Мы ожидаем сильный квартал, на фоне солидного числа оригинальных проектов и связанной с COVID-19 «скованности» аудитории», — пояснили в компании.

Подобное мнение выразил в беседе с порталом The Wrap и аналитик Майкл Патчер. «Сейчас рынок принимает во внимание все эти постановления о необходимости [как можно меньше выходить на улицу], благодаря чему потребление домашнего контента увеличивается. Очевидно, в ближайшее время мы не собираемся ходить на спортивные матчи или в кино, мы не ездим на работу, поэтому у нас освобождаются пара часов в день для того, чтобы развлечься — что мы и делаем», — сказал он.

Примечательно, что в качестве одной из причин подъема Netflix также называется нашумевшая новинка сервиса — документальный сериал «Король тигров», произведший фурор среди зрителей (настолько внушительный, что коснулось это в том числе и президента Дональда Трампа). Подробнее о проекте читайте здесь.

Известно, что в связи с распространением коронавируса в США произошел «бум» смотрения: так, в марте 2020 года популярность ТВ-стриминга выросла на 109% по сравнению с тем же периодом времени в 2019-м. Получил некоторые дивиденды от коронавируса и сервис Disney+, однако в целом корпорация несет от пандемии убытки — в частности, по причине закрытия кинотеатров и собственных парков развлечений.

На момент написания материала в мире зафиксировано более 2,097 млн случаев заражения коронавирусом при 523,5 тыс. вылечившихся и 135,7 тыс. летальных исходов. США по состояния на 16 апреля является очагом пандемии: в стране более 644 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-19 и примерно 28,6 тыс. смертей.