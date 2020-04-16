«У меня были опасения»: Чулпан Хаматова о травле в сети

Народная артистка России Чулпан Хаматова рассказала о негативной реакции, которая обрушилась на нее после выхода первых эпизодов сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноименному роману Гузели Яхиной. Несмотря на высокий рейтинг шоу, актриса получает массу негативных сообщений в свой адрес. По ее словам, подобная реакция была ожидаема со стороны радикально настроенной части татарского общества. Однако к ней также добавились гнев и проклятья, связанные с «осквернением нашей истории».

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«Не только искажения татарского быта, но и исторической правды в целом. Для меня раскулачивание — это убийство, однозначно трагедия огромного числа людей. Это преступление. Морально-этическая катастрофа. И вдруг я обнаруживаю, что огромное число людей думает по-другому», — приводит слова Хаматовой сайт kp.ru.

Актриса подчеркнула свое категорически негативное отношение к попыткам лакировки отечественной истории. Она убеждена, что ее незнание «не дает нам возможности двигаться дальше».

«У меня были опасения, что действительность, которую мы показали в картине, будет недостаточно жесткой, что не появится ощущение боли и трагедии от происходящего. — продолжила она. — Боялась, что она будет чересчур лайтовой что ли… И даже в голову не могло прийти, что претензии будут иного рода. Не было такой реакции зрителей, когда я снималась в других фильма про сталинизм. Ну хотя бы в «Детях Арбата».

Сама Чулпан, как и многие сейчас, вечерами смотрит «Зулейху» в кругу семьи. Вместе со своими тремя дочерьми она проводит время в самоизоляции на даче ее младшего брата Шамиля и его супруги Ксении. Актриса призналась, что ей непросто даются эти киносеансы.

«Меня даже потряхивает от просмотра. Очень опасалась, что я всех подвела: автора романа Гузель Яхину, режиссера, своих коллег.

Многие спрашивают, почему героиня молчит в первых сериях. Почему она не говорит по-татарски, почему вообще не звучит татарский язык? К своему стыду я не говорю по-татарски. Но понимаю разговорную речь. Я — дитя советского времени. — сказала она. — Дома мои родители говорили по-русски, специфических татарских традиций тоже не было. Так было принято в Советском Союзе, в котором я родилась. Попытки воссоздать татарский язык или татарский акцент — это было бы либо неудобно для зрителей (пришлось бы вчитываться в субтитры), либо комично. Поэтому решили, что моя героиня будет говорить на русском языке без акцента. Но татарские песни, костюмы, быт — все это свидетельствует о том, что действие происходит в татарской деревне».

Ранее сообщалось, что «Коммунистическая партия Коммунисты России» (КПКР) потребовала остановить показ сериала по телеканалу «Россия». Председатель ЦК партии Максим Сурайкин сообщил о готовности соответствующего юридического документа, который будет передан на телеканал.

«Любой пасквиль на советское прошлое — это плевок в лицо всему нашему российскому народу. Эти господа, являясь антисоветчиками, пытаются притянуть за уши любые факты, которые позволили бы очернить советское прошлое», — приводит слова Сурайкина издание «Подъем».