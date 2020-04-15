Домашний прокат: антисатанисты, морские чудища и иммигранты

После возвращения в США с похорон матери в Тайване 60-летний Пинь Цзюй, привыкший всю жизнь жертвовать самым сокровенным, сталкивается с необходимостью разобраться со своим прошлым, чтобы склеить осколки настоящего. Не зная, как справиться с отчуждением, которое как ржавчина разъела его отношения с родившейся и выросшей в Америке дочерью, он пытается обратиться к словам своей бабушки из далекого прошлого: «Не плачь — слезами горю не помочь». Однако они оборачиваются ядом в условиях нового быта. Когда кажется, что жизнь окончательно зашла в тупик, ему удается найти выход, лишь по-настоящему глубоко заглянув в свое сердце.

«Тигриный хвост» приятно смотреть благодаря крепкому подходу к визуальной стороне. Режиссер Алан Янг («Мастер на все руки», «Парки и зоны отдыха») мастерски тасует колоду тем и образов, давно уже ставших традиционными для тайваньского жанра семейной саги: игра в прятки с Гоминьданом, романтические танцы под местный рок-н-ролл бедного деревенского паренька с девушкой из богатой семьи, тяжелый фабричный труд, детские сны наяву посреди рисового поля, мечты о лучшей доле на другом конце Земли, непростая ассимиляция в чужой стране, горечь от пропасти, раскинувшейся между поколениями, и всепобеждающая сила любви, неподвластной времени и расстояниям. (Шибанов)

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Где смотреть: Netflix

«Морские паразиты» («Sea Fever»), Ниса Хардиман

На удивление крепко сбитый научно-фантастический хоррор (а скорее триллер), невольно оказавшийся актуальным в сложившейся ситуации (звучит, например, фраза «Нам надо сейчас же посадить себя на карантин»). Нелюдимая студентка (Гермиона Корфилд), изучающая поведение морских организмов, подсаживается на рыболовное судно, чтобы провести небольшое исследование «в поле». Команда (главных играют Конни Нильсен и Дугрей Скотт) заплывает, куда не надо, и оказывается в тисках неизвестного океанического паразита, который начинает потихоньку разъедать борта корабля.

Фильм неплохо повышает дозу напряжения и не разменивается на дешевые жанровые приемчики. Несмотря на скромный бюджет, он действительно красив: необходимый минимум графики пару раз почти завораживает. «Морских паразитов» (которые на самом деле «Морская лихорадка», но на волне успеха Пон Чжун Хо подобный нейминг, видимо, неизбежен) сегодня можно включать сразу после «Заражения» Стивена Содерберга. Во-первых, это довольно забавное наблюдение о коллизии мировоззрений. Моряки смешно пугаются рыжих волос главной героини, которую от образа совсем уж стереотипной лабораторной крысы спасает отсутствие очков. Во-вторых, «Морские паразиты» наглядно (пусть и утрированно) демонстрируют значимость таких вещей, как самосознательность и ответственность. (Воронков)

Где смотреть: Okko (в ближайшее время), Amazon (США*)

«Мы призываем тьму» («We Summon the Darkness»), Марк Мейерс

Симпатичный ретрохоррор (опять больше триллер) про религиозных фанатиков в декорациях выдыхающихся 80-х. Три девушки, не слишком обеспокоенные текущей волной ритуальных убийств, подцепляют на совершенно богохульском рок-концерте трех парней — и отправляются в загородный дом для продолжения банкета. Невинная сперва вечеринка заканчивается самым неожиданным для всех участников образом. Режиссер — Марк Мейерс, пару лет назад снявший байопик серийного убийцы — каннибала Джеффри Дамера (человек, в общем, в материале).

«Мы призываем тьму» не так безумен, как того можно было ожидать, но откровением его тоже не назовешь. Что к чему, становится понятно более-менее сразу, твисты преподносятся с чуть большей помпой, чем должны бы. Но это вполне веселая антирелигиозная сатира о предрассудках и узколобости, украшенная «королевой крика» Александрой Даддарио и звездой отличного сериала «Импульс» Мэдди Хассон. Еще ненадолго возникает Джонни Ноксвилл, тогда становится совсем уж хорошо. В России фильм обрастает дополнительным слоем иронии благодаря тому самому интервью с бабушкой, которая произносит: «Это его [дьявола] музыка, это она звучит в аду». По сути «Мы призываем тьму» — его экранизация. (Воронков)

Где смотреть: Amazon (США*)

«Бездомные куклы» («Stray Dolls»), Сонейюхи Синха

Криминальный триллер индийской постановщицы Сонейюхи Синхи «Бездомные куклы» получил хорошую прессу на кинофестивале «Трайбека», а исполнительница главной роли Гитанджали Тхапа взяла специальный приз жюри киносмотра. Картина рассказывает об индийской нелегальной эмигрантке Риз (Тхапа), работающей горничной в захолустном американском мотеле. Наркозависимая Даллас (Оливия Деджонг) ворует у Риз все ее скромные пожитки в надежде добыть дозу, и это ей удается: горничная проникает в номер одного из постояльцев и находит там целый брикет кокаина.

«Бездомные куклы» заходят на территорию социалки и комментируют несостоявшуюся американскую мечту, однако привлекает в картине не содержание, а исполнение. Сильные актерские работы, интересное цветовое решение в желтых тонах, много мелких, но радующих глаз деталей. В какой-то момент «Куклы» превращаются в вывернутую наизнанку версию «Тельмы и Луизы», что идет им только на пользу. (Кузьмин)

Где смотреть: Amazon (США*)

«Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона» («Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge»), Этан Сполдинг

Warner Bros. в последнее время зарекомендовали себя отличными анимационными экранизациями комиксов DC. Они сняли ряд полнометражных мультфильмов о Бэтмене, быстро ставшими едва ли не культовыми. Но не комиксами едиными. 14 апреля вышел фильм «Легенды Mortal Kombat»: Месть Скорпиона», основанный на легендарной видеоигре. Мультфильм стал первым за 20 с лишним лет анимационным воплощением героев суперхита на экране и служит аперитивом к предстоящему фильму, запланированному на следующий год.

Сюжет мультфильма понятен из его названия — Шан Цзун объявляет о начале турнира единоборств, который решит судьбу Земли, и на его остров собираются лучшие бойцы из разных миров. Картина, как следует из названия, уделяет чуть больше внимания Скорпиону и его истории попадания на турнир. Для фанатов серии уже в первые 15 минут наступает настоящая нирвана: Скорпион, Саб Зиро, Соня, Лю Кан, Джонни Кейдж и Рейден — все они появляются на экране очень рано и радуют сердце. Ну а дальше все по канону. Кубометры крови, оторванные головы и конечности, переломанные кости и, конечно же, фаталити. Аниматоры даже использовали прием из поздних игр серии — стилизованную под рентгеновские снимки визуализацию повреждений. (Кузьмин)

Где смотреть: Amazon (США*)

«Coachella: 20 лет в пустыне» («Coachella: 20 Years in the Desert»), Крис Перкель

Грандиозный ежегодный фестиваль Coachella в этом году отменен по хорошо известным причинам. Чтобы как-то это компенсировать, можно посмотреть документальный фильм «Coachella: 20 лет в пустыне», посвященный юбилею фестиваля, стартовавшего в далеком 1999 году. В 100 минут экранного времени создатели смогли уложить всю его историю, не упустив ни одного важной вехи.

Из опубликованного на YouTube фильма можно узнать, как Coachella оказался на грани банкротства в начале своего пути, затем Jane's Addiction спасли фестиваль, а Pixies и Radiohead принесли ему первую прибыль. Здесь есть все, что может быть дорого меломану: RZA признается в любви к Rage Against The Machine, беременная Бьорк, легендарная пирамида от Daft Punk, Тиесто на главной сцене, диджей Идрис Эльба, Канье Уэст, для которого в 2019 году специально насыпали огромный холм для проведения «Воскресной службы», Джей Зи с кавером на Beastie Boys и голограмма Тупака. Все заканчивается великим и ужасным Принсом, который дал здесь в 2008 году незабываемое шоу. (Кузьмин)

Где смотреть: YouTube

«Русские грузины». Фильм первый. По 1939-й», Леонид Парфенов

Новый фильм Леонида Парфенова «Русские грузины» — вторая часть большого проекта о трех нациях (евреи, грузины и немцы), чье участие в развитии России оставило яркий отпечаток в истории страны и чьи выходцы принимали непосредственное участие в управлении Российской империей и СССР, не воспринимаясь как чужаки. Фильм начинается с эпиграфа из письма сына Иосифа Сталина своей сестре: «А ты знаешь, раньше наш отец был грузином?», а в первых же кадрах сам автор в своем безошибочно узнаваемом стиле на ходу рассказывает о памятнике Зураба Церетели «Дружба навеки» на месте бывшей Грузинской слободы, перескакивает на рассказ о грузинской царице Тамаре XII века, религиозных войнах конца XVIII века и протекторате со стороны Екатерины II.

Среди других героев бесконечной парфеновской летописи, выполненной в классической манере перемежающихся коллажей, комбинированных съемок и постановочных зарисовок – «самый знаменитый грузин царского времени» Петр Багратион, последний царь Грузии Георгий XII, нанесший первый удар в висок императору Павлу I генерал-майор Владимир Яшвиль и увековеченный в стихах Пушкина Павел Цицианов. Зрителей также ожидают споры с ожившими Толстым и Наполеоном, разбивание бокалов с шампанским о столичную плитку на пороге Мосгордумы, прогулки по Зимнему дворцу и поездки на ослике по горным дорогам в компании с самим Парфеновым, «Скажи-ка дядя» в исполнении грузинского хора, получение Иосифом Джугашвили церковного образования, восхождение звезды Нико Пиросмани (бонус – история песни Пугачевой «Миллион алых роз») и многое-многое другое. В фильме главного российского ведущего последних 25 лет нашлось место самым кровавым и самым красочным эпизодам российского-грузинской истории. (Шибанов)

Где смотреть: YouTube

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