«Средневековье»: Маккартни обрушился на Китай из-за COVID-19

Один из основателей группы The Beatles и 16-кратный обладатель премии «Грэмми» Пол Маккартни выразил уверенность в том, что причиной распространения коронавируса стали китайские «мокрые рынки» со свежими мясом и рыбой. По мнению музыканта, хранение скоропортящихся продуктов в антисанитарных условиях и поедание возможных переносчиков заразы является «средневековой практикой», передает Variety.

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«Я действительно надеюсь, что китайское правительство скажет: «Хорошо, ребята, мы действительно должны стать супергигиеничными», — сказал Маккартни ведущему радиостанции SiriusXM Говарду Стерну.

— Посмотрим правде в глаза, это немного средневеково — есть летучих мышей».

Журналист в свою очередь ответил, что китайцы вряд ли закроют «мокрые рынки», которые за долгие годы стали незаменимой частью их жизни.

«Было бы не так плохо, если бы это было единственное, в чем можно винить эти «мокрые рынки», — парировал Маккартни. — Заболевания с симптомами ОРВИ, птичий грипп, всевозможные другие неприятности, от которых мы страдаем… Из-за чего это происходит? Из-за этих довольно средневековых практик. Им нужно навести порядок, что может привести к изменению ситуации с эпидемиями. Если этого не произойдет, я не знаю, что будет».

По мнению музыканта, китайцы «с таким же успехом могли бы сбрасывать атомные бомбы» и влиять на мир. Отказ Китая от закрытия рынков он сравнил с использованием страной рабства до его отмены в 20-м веке.

«Я понимаю, что отчасти они руководствуются следующим принципом: «Люди на протяжении веков это практиковали, и мы продолжим». Но рабство тоже могло быть запланированным навсегда. Все устои меняются в какой-то момент», — сказал Маккартни.

Музыкант также коснулся отмененного британского музыкального фестиваля «Гластонбери-2020», хедлайнером которого должен был стать. Мероприятие, которое была запланировано на 24-28 июня, перенесли на следующий год.

«Больше всего меня огорчает то, что люди, которые купили билеты, с нетерпением ждали это мероприятие. Они планировали отлично провести время этим летом, но вдруг выяснилось, что мы не можем приехать и поиграть для них. Нам тоже грустно — мы с нетерпением этого ждали», — поделился артист.

Об отмене юбилейного — 50-го — фестиваля из-за вспышки коронавируса стало известно 18 марта. Несмотря на то, что продажа билетов должна была стартовать в начале апреля, к тому времени 135 тыс. человек уже заплатили по £50 в качестве залога. Общий входной билет на территорию «Гластонбери» стоит £265. Сразу после объявления об отмене фестиваля организаторы пообещали, что те, кто оплатил депозиты, смогут пролонгировать их до 2021 года.

«Те, кто предпочел бы возврат £50, смогут связаться с See Tickets в ближайшие дни для проведения этой операции. Опция останется доступной до сентября этого года. Для тех, кто счастлив перевести свой депозит на следующий год, это произойдет автоматически», — говорится в обращении организаторов.

Помимо Маккартни, в этом году в качестве хедлайнеров «Гластонбери» были утверждены Тейлор Свифт и Кендрик Ламар.

Среди прочих на шоу должны были выступить Дайана Росс, Fatboy Slim, Дуа Липа, Primal Scream и Manic Street Preachers. Полный состав артистов фестиваля организаторы обещали представить в мае.

«Отмена фестиваля этого года, несомненно, станет ужасным ударом для нашей невероятной команды и волонтеров, которые так усердно работают, чтобы это событие произошло, — сказали основатель «Гластонбери» Майкл Эвис и его дочь Эмили Эйвис. — В результате этой отмены также неизбежно возникнут серьезные финансовые последствия — не только для нас, но и для благотворительных партнеров фестиваля, поставщиков, торговцев, местных землевладельцев и нашего сообщества».

Ранее из-за коронавируса были отменены или перенесены несколько крупнейших фестивалей — в частности, Coachella и Stagecoach вместо лета состоятся в октябре.