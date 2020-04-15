«В сознании»: директор театра о состоянии Бабкиной

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина находится в сознании и идет на поправку. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор ее театра «Русская песня» Антон Собянин.

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При этом накануне, 14 марта, в СМИ появились слухи о том, что 70-летняя исполнительница, попавшая в больницу с пневмонией, якобы на самом деле еще не пришла в себя. Согласно Starhit, у нее была диагностирована «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом». Вместе с тем представители Бабкиной информацию об обнаружении у нее COVID-19 опровергают.

Источник также отмечал, что сознание певицы периодически проясняется, «она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами». По словам инсайдера, в больнице другой возможности общаться с ней просто нет — якобы уже почти две недели исполнительница подключена к аппарату ИВЛ.

«В шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд», — утверждал источник портала.

В сети сообщается, что у Бабкиной якобы имеются сопутствующие осложнения, в числе которых гипертония и дефицит щитовидной железы. Кроме того, известно, что незадолго до попадания в больницу она серьезно похудела, что также могло ослабить ее иммунитет.

Ранее знаменитый искусствовед и телеведущий Александр Васильев заявил, что заразился — возможно, коронавирусом — от Бабкиной. Несколько дней назад его госпитализировали в Коммунарку с двусторонним воспалением легких. На момент написания материала результаты его анализа на COVID-19 официально не оглашались.

По мнению Васильева, он заразился в конце марта во время записи четырех выпусков программы «Модный приговор», где его соведущей выступает Бабкина. Сам телеведущий, комментируя сложившуюся ситуацию, подчеркнул, что коллегу ни в чем не винит.

«Я Бабкину ни в чем не обвиняю, хотя не сомневаюсь, что заразился от нее. Она в том виновата? Нет, конечно. Она тяжело заболела: находилась в медикаментозной коме. Сейчас настолько слаба, что не может говорить. И это неудивительно, к своему юбилею она похудела на 23 килограмма — красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни», — говорил он kp.ru.

Также известно, что Бабкина не так давно снималась в «Модном приговоре» с бывшим премьером Большого театра Николаем Цискаридзе, у которого сейчас идут съемки в другом шоу — «Танцы со звездами». Из известных мер, которые действуют в ходе записи передачи, — перед каждой программой артистам измеряют температуру. По мнению Васильева, такая ситуация просто смешна.

«У меня вчера вечером была температура — 39,5, самая высокая в нашем отделении. А сегодня — 36,6. Мне поставили капельницу и температуру сбили», — объяснял он.