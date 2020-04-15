Возвращение героя: автор «Человека-паука» снимет «Доктора Стрэнджа»

Сэм Рэйми все-таки выступит постановщиком сиквела супергеройского боевика «Доктор Стрэндж» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. В интервью порталу ComingSoon.net знаменитый режиссер подтвердил участие в проекте, а также вспомнил об упоминании персонажа в своем «Человеке-пауке 2».

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«В детстве я любил Доктора Стрэнджа, но все-таки Человек-паук и Бэтмен были выше его. Наверное, я бы поставил его на пятое место в своем списке величайших персонажей комиксов, — отметил Рэйми. — Он очень необычный герой, и я помню, что когда в «Человеке-пауке 2» мы вставляли момент со Стрэнджем, то у меня и в мыслях не было, что я буду снимать фильм о нем. Но это очень смешно, что мы все-таки вставили упоминание о Докторе».

Известно, что сиквел «Доктора Стрэнджа» за авторством Рэйми (официальное название — «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия») планируется выпустить в прокат в ноябре 2021 года. Съемки ленты должны были начаться в этом мае, однако из-за пандемии коронавируса они были отодвинуты минимум до июня.

Сюжет продолжения до сих пор остается неизвестным, однако незадолго до своего ухода с поста режиссера проекта из-за творческих разногласий с продюсерами Скотт Дерриксон, автор первой части, заявлял о намерениях снять «первый поистине страшный фильм киновселенной Marvel». Над сценарием боевика изначально работала Джейд Бартлетт, но позднее ее на этой позиции сменил Майкл Валдрон, также работающий над сериалом о Локи для Disney+.

Помимо Камбербэтча, в проект уже утверждена Элизабет Олсен, исполняющая в «марвеловской» киновселенной роль Алой Ведьмы. Ожидается, что второй сольник Доктора Стрэнджа может быть связан с ее сольным шоу для Disney+ — «Ванда/Вижн», а также всем тем же «Локи». При этом участие в сиквеле Чиветеля Эджиофора, Рэйчел Макадамс и Бенедикта Вонга, исполнявших важные роли в первой части, на данный момент находится под вопросом.

По словам главы Marvel Studios Кевина Файги, «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» будет вдохновлен хоррорами, а также приключенческими боевиками прошлого — в частности, серией фильмов об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом.

Первый полнометражный сольник о Стивене Стрэндже, дебютировавшем на страницах комиксов в 1963 году, вышел на экраны в 2016-м. Проект с мощным кастом (Камбербэтч, Макадамс, Тильда Суинтон и Мадс Миккельсен) собрал в мировом прокате $678 млн при бюджете в 165 млн. Кроме того, герой в исполнении звезды «Шерлока» появлялся в других лентах франшизы — «Торе» Тайки Вайтити и двух заключительных частях «Мстителей».

В то же время дебютная экранизация его истории появилась куда раньше — первый фильм (правда, телевизионный) о Докторе Стрэндже сняли еще в далеком 1978 году, однако особого восхищения у зрителей он не вызвал.

Что касается Рэйми, то его считают одним из лучших режиссеров в плане экранизации комиксов — именно он снял культовую трилогию о Человеке-пауке с Тоби Магуайром в главной роли, которая до сих пор является завсегдатаем всевозможных рейтингов главных супергеройских фильмов.

Сцена с упоминанием Доктора Стрэнджа, о которой постановщик вспомнил в интервью, попала в его вторую картину о Питере Паркере: в одним из эпизодов главный редактор «Дейли Бьюгл» Джей Джона Джеймсон, обсуждая с коллегой, как можно назвать нового суперзлодея Отто Октавиуса, появившегося в городе (позднее он станет Доктором Осьминогом), слышит от того предложение о Докторе Стрэндже, однако отмечает, что такой псевдоним уже кем-то занят.

Что касается идеи Дерриксон сделать страшный фильм, то и здесь Рейми может вспомнить свои прошлые заслуги. Именно он создал и снял блестящию трилогию «Зловещие мертвецы», а из последних его работ в жанре стала картина «Затащи меня в ад».