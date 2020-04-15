Кино не тонет: как спасают Каннский фестиваль

Руководство Каннского кинофестиваля, который изначально планировалось провести с 12 по 23 мая, сообщило о решении отказаться от мероприятия в его привычной форме, однако объявило о поисках возможных вариантов и форматов, которые позволили бы главному европейскому событию в мире авторского кино все же состояться в этом году.

После новостей о переносе майского фестиваля из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения эпидемии коронавируса, организаторы надеялись все же провести его в июне или июле.

Конец их ожиданиям положило официальное заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который рассказал о продлении и ужесточении изоляционных норм в стране, включающих в себя — помимо прочего — запрет на проведение каких-либо публичных мероприятий до середины лета.

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«Перенос 73-го Каннского кинофестиваля, который должен был пройти с конца июня по начало июля, больше не рассматривается нами как возможный вариант», — призналось руководство фестиваля.

Организаторы также подчеркнули, что в сложившихся условиях им трудно представить себе, что мероприятие вообще может состояться в этом году в своей привычной форме. Несмотря на это, они решили остаться верными духу фестиваля, который с момента окончания Второй мировой войны отменялся лишь трижды — в 1948 и 1950 году по экономическим причинам, а также в 1968-м из-за политических протестов.

Руководство кинофестиваля заверило, что приложит усилия к тому, чтобы сделать «Канны-2020 реальностью, так или иначе», и сообщило о начале переговоров с представителями киноиндустрии как во Франции, так и в других странах.

В своем обращении к нации президент Франции объявил, что ограничения по передвижению будут продлены до 11 мая, однако «самые уязвимые категории» граждан останутся в режиме самоизоляции и после этой даты, а бары, рестораны и кинотеатры будут закрыты до середины июля.

«Надежда постепенно возвращается, однако в регионах Гранд-Эст и Иль-де-Франс больницы заполнены. Так что мы обязаны продолжать прикладывать усилия и следовать введенным мерам. Поэтому режим строгой самоизоляции должен продлиться до понедельника, 11 мая», — сказал глава государства.

Он добавил, что закрытыми после 11 мая останутся и границы с другими государствами. При этом, отметил Макрон, послабление, которого многие так ждут, станет возможным лишь в случае реального замедления распространения вируса при соблюдении установленных правил.

«В ближайшие недели нам необходимо подготовиться к тому, что последует потом. Нужно будет заняться восстановлением экономики для того, чтобы вернуть надежду работникам и предпринимателям, защитить нашу финансовую независимость», — добавил он.

В качестве одного из шагов, направленных на поддержку наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, Макрон назвал внедрение особого плана «для таких секторов, как туризм, гостиничный и ресторанный бизнес и культура».

В частности, он пообещал увеличить ассигнования для предприятий и их сотрудников, которые вынуждены расплачиваться по контрактным обязательствам, а также выплачивать аренду и кредиты. По словам министра экономики и финансов страны, власти Франции планируют увеличить финансирование плана по поддержке экономики с €45 млрд до 100 млрд.