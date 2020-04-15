Карантин не помеха: в Австралии снимут кино на дому

Съемки австралийского хоррора «Окруженный» («Encircled») продолжатся, несмотря на коронавирус. Представители фильма изменили правила и сразу перейдут к последнему этапу производства — визуальным эффектам (VFX).

Ленту о шести незнакомцах, оказавшихся в защитном кругу после оккультного ритуала и неудачного возвращения из ада, планировалось запустить в производство в начале апреля, но из-за вспышки коронавируса его пришлось отложить.

«Обычно визуальные эффекты делаются в самом конце съемок, но сейчас у нас появилась возможность заняться этим в первую очередь», — рассказал Variety продюсер фильма Росс Хуаден.

Реклама

Команда Хуадена разработала методы захвата действий актеров с помощью технологии объемного видео или 3D VR.

Сценарий к «Encircled» написал известный в Австралии дуэт писателей Шейна Армстронга и Шейна Краузе («Темнота», «К-9»). Над производством фильма работают продюсеры Росс Хуаден, Лоуренс Лим («Tribal Ape»), Джош Померанц и Патрик Эвальд, а также режиссер Майкл Робертсон.

«Изначально мы намеревались сделать два фильма: один полнометражный с привлечением виртуальной реальности, другой — обычный игровой фильм, однако убедились в том, что VR не получил широкого распространения», — поделился Хуаден. В сложившихся условиях производство первого, напротив, лишь ускорилось.

«Теперь у нас есть два варианта: либо мы ждем, когда ограничения из-за COVID-19 будут сняты, и снимаем актеров в студии, либо мы сейчас снимаем актеров по отдельности при помощи 3D VR. Это должно получиться, поскольку персонажи определенно взаимодействуют, но нам не нужно с ними соприкасаться в реальности», — добавил продюсер «Encircled».

Ситуация осложняется тем, что из-за пандемии некоторые актеры оказались у себя на родине и связь с ними затруднительна. Теперь часть каста придется пересмотреть.

«Если мы полностью запустим производство в Австралии, у нас будет доступ к большому количеству австралийских и китайских актеров. Из-за приостановки съемок «Шан-Чи и легенда десяти колец» студии Marvel многие китайские артисты были вынуждены задержаться в Австралии»,— пояснил Хуаден.

Продюсер рассказал, что пришлось значительно урезать бюджета фильма — и теперь съемки могут быть приостановлены до его полного финансирования.

«Возможно, спонсоры могут быть не готовы к тому времени, как мы отснимем часть с визуальными эффектами. И это то, на что мы, думаю, должны будем обратить внимание, когда дело дойдет до перезапуска всей отрасли, — заметил Хуаден. — Не исключено, что нам придется воспользоваться правом на отсрочку. Но мы надеемся собрать деньги в процессе производства».

Согласно последним оценкам, Австралия потеряла $25 млн дохода из-за отмены фестивалей. Приблизительно 47% человек из сферы кино и телевидения лишись работы из-за введенного в стране режима самоизоляции, передает Бюро статистики.