«Кто станет моей музой?»: Седокова назвала Меладзе манипулятором

Певица Анна Седокова в прямом эфире Instagram назвала продюсера Константина Меладзе манипулятором. Бывшая участница «золотого» состава «ВИА Гры» заявила, что он провоцировал конкуренцию в коллективе, из-за чего солисткам приходилось постоянно доказывать, что они лучше всех.

«Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами — не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: «Кто станет моей музой сегодня?». Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должен был доказывать, что ты лучше», — рассказала Седокова.

По словам исполнительницы, между самими солистками была «холодная война», несмотря на то что они хорошо общались друг с другом, если того требовала ситуация.

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«Мы объявили друг другу холодную войну. Она в принципе до сих пор идет. Мы все очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но по сути не любим», — добавила Седокова.

Седокова объяснила, в новом составе «ВИА Гра» перестала быть такой популярной, какой была в начале нулевых, поскольку продюсер потерял сексуальный интерес к участницам.

«Мне кажется, у Кости больше не стоит на все это дело. А как только начинает привставать, ему сразу яички зажимают и говорят: «Секундочку! Куда вы смотрите?» Я думаю, что это именно так, судя по его сегодняшнему блаженному выражению лица», — сказала певица, намекнув на то, что жена Меладзе Вера Брежнева старается его контролировать.

В прошлом году ряд СМИ опубликовал информацию о том, что у продюсера появилась любовница. Сообщалось, что он якобы состоит в романтических отношениях с нынешней участницей группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Тогда супруга Меладзе Брежнева пошутила, что восхищается Меладзе, который успевает не только заниматься работой и семьей, но и «погуливать» с другой женщиной. При этом сам продюсер и Герцег никак не комментировали эти слухи.

«Он успевает руководить офисом MeladzеMusic, курировать пять своих проектов, быть наставником в «Голосе», писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы, регулярно разводиться и погуливать с Эрикой!», — написала певица.

Анна Седокова попала на кастинг в проект продюсера Константина Меладзе в 2000 году, однако частью коллектива девушке удалось стать только спустя два года, поскольку на тот момент ей было всего 17 лет. В 2004 году артистка покинула группу, а спустя два года из группы ушла Вера Брежнева. В 2015-м последняя тайно вышла замуж за продюсера. В настоящее время обе бывшие участницы «ВИА Гры» занимаются сольной карьерой.