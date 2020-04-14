«Мой музей убит»: что ждет галереи после коронавируса

Малый и средний бизнес, в том числе в сфере культуры, несет огромные убытки на фоне ограничительных мер из-за коронавируса. Сейчас частные музеи практически не зарабатывают, при этом расходы на аренду зданий, содержание коллекций и зарплату никто не отменял.

«Главная проблема психологическая — трудно принять факт закрытия Центра, который 10 лет работал без каких-либо каникул в постоянном режиме, — рассказала «Газете.Ru» шеф-куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская. — Мы не государственный музей и у нас нет «олигархической поддержки», но есть внушительная плата за аренду».

Еще до введения в Москве режима самоизоляции посещаемость резко упала, и Центр братьев Люмьер потерял до 90% оборота. 24 марта галерея закрылась и все 30 сотрудников, кураторский отдел и пресс-служба перешли на удаленку. Теперь судьба организации напрямую зависит от длительности «карантина». Из-за отсутствия господдержки частному сектору приходится искать поддержку друг у друга.

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«Чем дольше карантин будет продолжаться, тем больше людей останутся с пустыми карманами. И не будут нужны выставки, мероприятия, презентации, — добавила Григорьева-Литвинская. — Я бы могла помечтать о налоговых каникулах и помощи всем сторонам бизнеса, которые так же, как и я попали в арендную западню в такой ситуации. Но будучи реалистом, понимаю, что договариваться частным бизнесам нужно между собой. Вирус приходит и уходит, а отношения между людьми остаются».

И в лучшие времена до коронавируса частным институциям было нелегко оставаться на плаву без привлечения сторонней поддержки. Прибыль от продажи билетов, сувениров и экскурсий не может полностью покрыть расходы на дорогостоящие выставочные проекты и научные работы, зарплаты, обслуживание здания и коллекции. Как правило, внушительную часть составляют спонсорские средства. В 2019 году Музею русского импрессионизма удалось самому заработать около 40% бюджета. В нынешних условиях повторить такой результат уже вряд ли возможно.

«Боюсь, что экономический кризис ударит по нашим спонсорам, уменьшит рекламные и маркетинговые бюджеты коммерческих компаний, что неминуемо скажется и на нас», — отметила генеральный директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

По словам коллекционера Дмитрия Октябрьского, его автомузей «Моторы Октября» сейчас несет 100% потери. Если режим самоизоляции будет снят 1 мая, на восстановление работы может понадобиться целый месяц. С точки зрения прибыли это мало что изменит: летом школьники уйдут на каникулы, что автоматически лишит автомузей доходов с экскурсий.

«То есть до 1 сентября мой музей убит. Осталось 5 месяцев и сотрудники не будут просто так сидеть и ждать, им надо платить зарплату. А брать средства на это не из чего, потому что музейная деятельность прекращена на 100%», — посетовал Октябрьский.

Больше всего, по словам коллекционера, из-за приостановки работы пострадали молодые сотрудники с семьями и детьми.

«Есть ли у них накопленные средства, чтобы они смогли прожить на них эти 5 месяцев? Я сомневаюсь, учитывая, какие у нас в стране зарплаты. Оказавшись в таком положении, люди после карантина побегут не скульптуры смотреть в Музеоне или картины Рембрандта в галерее, у них будет не культурный голод, а самый настоящий», — поделился руководитель «Моторов Октября».

20 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить налогоплательщикам в сфере спорта, культуры, искусства и кинематографии отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Однако такие меры коснутся только платежей сроком до 1 мая. По мнению Октябрьского, для возобновления деятельности музеям необходимы льготные условия и кредиты на более длительный срок — «в 10-15 лет под минимальные проценты».

«На мой взгляд, правительство просто обязано оказывать поддержку. Но мы не должны этим злоупотреблять. То есть помощь правительства должна заключаться не в том, чтобы давать деньги, а наоборот, чтобы их с нас не брали», — уточнил Октябрьский.

Поскольку пандемия охватила практически все страны мира, из-за закрытия границ музеям пришлось отменить или перенести на лето и осень часть международных проектов. Так, для выставки Эжена Каррьера Музей русского импрессионизма ждет полотно из музея Орсе, а Центру братьев Люмьер пришлось приостановить работу одного из своих недавних хитов — ретроспективы француза Ги Бурдена. Однако галереи не отчаиваются и запускают бесплатные онлайн-программы, лекции, а также 3D-туры по экспозициям на время «карантина». Все потому, что сегодня контакт с аудиторией намного важнее денег.

Тем не менее без господдержки могут не выжить ни частные, ни федеральные учреждения культуры: Государственный Исторический музей и Пушкинский музей уже оценивают убытки в миллионы рублей. Однако помочь любимым галереям могут и посетители, например, приобретя карту друга музея, воспользовавшись интернет-магазином или купив билет с открытой датой.

«Деньги за него, пусть и совсем небольшие, музей получит уже сейчас, а воспользоваться билетом можно будет в любой день после открытия и до конца года», — подчеркнула генеральный директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

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