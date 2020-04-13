«Кошмар наяву»: студия Вайнштейна переснимет «Восставшего из ада»

Режиссер короткометражных фильмов из антологий «З/Л/О» и «Монстры юга», а также хорроров «Ритуал» и «Ночной дом», чья успешная премьера состоялась в январе 2020 года на американском фестивале независимого кино «Сандэнс», Дэвид Брукнер снимет ремейк классического фильма ужасов «Восставший из ада», пишет The Hollywood Reporter.

С ним продолжит работать дуэт сценаристов Бена Коллинза и Люка Петровски, к которым в качестве автора присоединится продюсер Дэвид Гойер, известный по работе над проектами «Темный город», «Блейд», а также трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене.

Производством картины займется компания Spyglass Media, сделавшая себе имя в конце 1990-х благодаря фильму М. Найта Шьямалана «Шестое чувство».

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После ряда фильмов разной степени успешности, которые студия выпустила в 2000-х («Брюс всемогущий», «Автостопом по галактике», «Легенда Зорро», «Мемуары гейши», «Явление», «Непокоренный»), Spyglass прекратила активную деятельность на кинорынке. Ремейк «Восставшего из ада» стал для нее первым проектом за восемь лет.

О решении взяться за ремейк «Восставшего из ада» сообщил сооснователь Spyglass и бывший глава Metro-Goldwyn-Mayer Гари Барбер. Он пообещал, что новый фильм останется верен оригиналу 1987 года, хотя и станет его обновленной версией.

Первая часть «Восставшего из ада» (всего франшиза включает в себя десять фильмов) была снята Клайвом Баркером по мотивам собственного рассказа, посвященного восставшему из мертвых мужчине, случайно открывшему портал в другое измерение.

«Клайв и я познакомились больше 30 лет назад. Его блестяще придуманный и выстроенный «Восставший из ада» на протяжении нескольких поколений вселял ужас в сердца любителей кино благодаря страшному образу Пинхеда. Дэвид — прекрасный рассказчик, который сможет подхватить видение Клайва и перевести его в новую киноверсию «Восставшего из ада», — сказал Барбер.

Spyglass Media Group возобновила свою работу в марте, в состав руководства помимо Барбера вошли Энди Митчелл и Милос Брайович, сопредседатели компании Lantern Capital, ранее купившей все активы студии The Weinstein Company, обанкротившейся из-за секс-скандала вокруг ее основателя Харви Вайнштейна.

«Я был поклонником работ Клайва со времен его «Книг Крови» и рассказа о Восставшем из ада. Возможность переизобрести Пинхеда и Сенобитов для новой аудитории — это «кошмар, ставший явью». Гари — тоже большой поклонник серии, и мы собираемся создать нечто по-настоящему темное», — заявил Гойер.

Техасская кинокомпания Lantern Capital приобрела активы студии братьев Вайнштейнов в 2018 году за $289 млн. Таким образом руководство компании получило право распоряжаться судьбой 277 фильмов и телепрограмм.

В соответствии с положениями контракта, который Барбер заключил с Metro-Goldwyn-Mayer, он должен был занимать должность генерального директора до 2022 года, однако компания объявила о решении расстаться с ним в 2018 году без объяснения конкретных причин.

По словам источников, уход Барбера из MGM стал следствием его желания изменить вектор развития компании.

«Мы подняли MGM из глубин банкротства и добились одного из самых внушительных оборотов в корпоративной истории», — говорил Барбер.

Несмотря на столь неожиданный шаг со стороны совета директоров, Барбер пожелал удачи своим коллегам в дальнейшей работе.