«Не пугайтесь»: Том Хэнкс поправился и вышел в эфир SNL

Коронавирус не повод грустить, уверен Том Хэнкс. Актер, назвавший себя «самым выдающимся с диагнозом COVID-19», провел первый карантинный эфир шоу «Saturday Night Live», чтобы на время избавить людей от паники и развеселить. Судя по количеству лайков (на момент написания заметки — 41 тыс.), у него это получилось.

«Ого! Спасибо за эти ненастоящие звуки смеха и аплодисментов! — начал свою речь Хэнкс. — Я очень рад быть здесь, но это так странно — вести «Saturday Night Live» из дома. Сейчас также странное время для того, чтобы пытаться быть смешным, но в то же время пытаться быть смешным — это все, что нужно SNL, так что, черт возьми, давайте попробуем».

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Лауреат «Оскара» предстал на экране в костюме и галстуке, от которых, по собственному признанию, отвык. Застегивать пуговицы ему помогала жена, актриса Рита Уилсон, потому что сам Хэнкс забыл, как это делать. Что касается внешних изменений, то актер продемонстрировал всем свою лысую голову, но поспешил предупредить, что с ним все в порядке.

«Не пугайтесь моей гладко выбритой головы — это для съемок нового фильма. Кстати, экономит время в душе. Вообще, наверное, всем стоит сделать то же самое», — посоветовал Хэнкс.

Актер также напомнил, что коронавирус застал его в Австралии, где он находился на съемках фильма. Хэнкс пошутил, что его сбивало с толку, когда врачи сообщали ему его температуру в градусах по Цельсию, а не Фаренгейту.

Несмотря на то, что актер читал монолог в полной тишине, он не отчаялся, а просто сам сыграл зрителей.

В финале Хэнкс поблагодарил работников здравоохранения и сотрудников служб доставки и супермаркетов, а также призвал зрителей беречь себя и близких.

«С тех пор как мне поставили диагноз, я стал похож на американского папашу больше, чем когда-либо: никто не хотел находиться рядом со мной продолжительное время, и я вызывал у людей чувство неловкости, — заключил он. — Хочу выразить благодарность людям, которые выходят из дома ради нас, женщин и мужчин, которые помогают этой стране выжить».

Новый выпуск 45-го сезона стал по-настоящему необычным. Актеры разыгрывали свои скетчи прямо из дома по удаленной связи. Так, комик Ларри Дэвид предстал в образе Берни Сандерса, кандидата от Демократической партии, 8 апреля заявившего о выходе из президентской гонки, а Алек Болдуин в очередной раз спародировал Дональда Трампа.

«Больше никаких рукопожатий, никаких «дай пять» и никаких поцелуев. Единственное приветствие, которое нам нужно, это полуволна. Она состоит из 50% приветствия и 50% «Все, уходи». У меня это работает годами », — сказал Дэвид.

Музыкальным гостей программы стал лидер группы Coldplay Крис Мартин. Он сыграл песню Боба Дилана «Shelter From the Storm» на фоне свечей.

17 марта Хэнкса и Уилсон выписали из больницы штата Квинсленд, где они проходили лечение. С тех пор они находятся на карантине в арендованном доме в Австралии.