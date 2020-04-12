Поймай меня, если не лень: что не так с третьим сезоном «Убивая Еву»

Предыдущий сезон «Убивая Еву» завершился, так скажем, в частичном соответствии с названием сериала, зеркально отразив финал первого выпуска. Спустя несколько месяцев киллерша Вилланель (Джоди Комер), инфантильно отрабатывая душевную травму, женится на глуповатой испанке. Ее планы срывает возникшая из ниоткуда женщина Даша (Гарриет Уолтер), некогда тренировавшая девушку, — с предложением, от которого невозможно отказаться. Тем временем Ева (Сандра О) в пригороде Лондона зализывает раны, разводится с мужем и работает на кухне корейского ресторанчика, предпочитая не показываться на людях.

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К третьему сезону «Убивая Еву», который справедливо фигурировал в списках лучших сериалов, существенно сбавил обороты. Шпионский триллер с безумным кровожадным юмором, придуманный создательницей «Флибэг» Фиби Уоллер-Бридж, обернулся аляповатым фарсом с ситкомовскими приемчиками (в редких случаях они забавны). Но главная проблема заключается в том, что новые серии отдают смесью лени и растерянности. Раньше сценаристки загоняли героинь в дикие и экстремальные обстоятельства, а затем заставляли остроумно (или хотя бы неожиданно) из них выпутываться. Несостыковки вылезали и прежде, но их умело замешивали в общую абсурдистскую атмосферу, поэтому на них не хотелось обращать внимание. Теперь при каждом удобном случае назревающие любопытные конфликты бросают на полпути. Упомянутая свадьба обрывается на коллективном мордобое, — и этим вся история, собственно, заканчивается, о невесте Вилланель больше ничего не слышно.

close Кадр третьего сезона сериала «Убивая Еву» (2020) Кадр третьего сезона сериала «Убивая Еву» (2020) BBC America

Вообще складывается ощущение, что сериал не очень понимает, что делать с героями дальше, поэтому заставляет их топтаться на месте. От стремительного драйва предыдущих сезонов, которые напоминали о классике шпионского кинематографа за счет постоянной смены географии, осталось немногое. (Возможно, такое впечатление связано с тем, что выданные прессе скринеры по неизвестной причине были черно-белыми — и все локации выглядели более-менее одинаково.) В результате «Убивая Еву» как будто ударяется в самоповторы. Спойлерить не будем, но то, что работало и шокировало в первом сезоне, уже как минимум не шокирует.

Вместе с тем подобного стоило ожидать, поскольку сериал по традиции в каждом сезоне меняет шоураннершу. В первом была Уоллер-Бридж, во втором — актриса Эмиральд Феннел. Новым сезоном заведовала Сюзанн Хиткот, до этого продюсировавшая сериал «Видеть» Стивена Найта и работавшая над сценарием «Бойтесь ходячих мертвецов». Послужной список, прямо скажем, так себе, — и это чувствуется.

close Кадр третьего сезона сериала «Убивая Еву» (2020) Кадр третьего сезона сериала «Убивая Еву» (2020) BBC America

Вероятно, в обозримом будущем пора будет начинать сворачиваться. (В Los Angeles Times вышла рецензия с заголовком «Убивая Еву» пока не умер, но слабый старт третьего сезона приближает его к этому»; мы не будем столь категоричны.) Запланированный на 2020 год третий роман Люка Дженнингса из цикла про Еву и Вилланель был объявлен последним. Первоисточник и экранная адаптация давно разошлись по разным сторонам, но здесь, пожалуй, стоило бы вернуться к согласию. Но сериал вернется как минимум на четвертый сезон — это уже известно.

Впрочем, не будем загадывать. Следующими сериями будет заниматься сценаристка Лора Нил. У нее пока не слишком обширное резюме: пара серий милого драмеди «Сделай погромче, Чарли» с Идрисом Эльбой, по серии «Полового воспитания» и «Моего безумного дневника» (там, к слову, снималась Комер). Однако промахов в нем не наблюдается — так что стоит надеяться на лучшее. В конце концов, никто не утверждает, что ситуация не станет благоприятнее уже сейчас (в третьей серии намечается некий прогресс). Как и сами героини «Убивая Еву», сериал заработал некоторый кредит доверия. Возможно, пришла пора его выплачивать.