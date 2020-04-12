Неделя с Okko: Шнур в Третьяковке и воскресший Вин Дизель

Благодаря современным технологиям можно быть в курсе последних событий в мире индустрии развлечений, не выходя из дома. Онлайн-кинотеатр Okko предлагает самый разнообразный контент, круглосуточно доступный для подписчиков. Таким образом можно составить себе расписание на целый день. Утром с 8:00 до 12:00 пользователи могут заняться фитнесом и включить своим детям образовательные лекции. Днем с 12:00 до 18:00 можно освоить кулинарное мастерство и ознакомиться с научно-популярным контентом. Вечер с 18:00 до полуночи — самое время для просмотра новых фильмов и сериалов.

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Понедельник

close Кадр из фильма «Бладшот» (2020) Кадр из фильма «Бладшот» (2020) Columbia Pictures Corporation

Одна из самых необычных и ярких премьер Okko — «Третьяковка со Шнуром», в которой лидер «Ленинграда» вместе с директором музея Зельфирой Трегуловой проведет онлайн-экскурсию и поделится своей мало известной стороной — отношениями с живописью. Будут отдельные истории про картины великих русских художников, включая знаменитые «Явления Христа народу» Иванова и «Не ждали» Репина. Диалог обещает быть интересным, а Шнур выглядит так, словно только что вышел из студии «Голоса».

Долгожданный третий сезон «Убивая Еву» о киллерше Вилланель (Джуди Комер) и сотруднице MI6 (Сандра О). Сериал стал настоящим хитом 2018 года, когда вышел первый сезон за авторством уже великой Фиби Уоллер-Бридж. У каждого последующего был новый шоураннер. В прошлом году за пульт управления встала Эмеральд Феннелл, а за третий сезон ответственна Сюзанна Хиткот, занимавшаяся до этого эппловским «Видеть» с Джейсоном Момоа.

Одна из последних докарантинных мировых премьер — кинокомикс «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли. Фильм рассказывает о морском пехотинце, которого ученые воскрешают и превращают в суперсолдата. Изначально «Бладшот» должен был стать первым фильмом киновселенной Valiant Comics, но в нынешней ситуации предсказать уже ничего нельзя. Здесь есть, на что посмотреть. Как минимум на красивую хореографию боев, чем собственно и знаменит актер. Это как в «Форсаже»: Дизель топнул ногой и обрушил здание. Приятностей добавляют Эйза Гонсалес, Гай Пирс и Тоби Кеббел в небольшой роли.

Для детей появился цикл «Сказки на ночь», который предлагает аудиосказки народов России, мало известные широкой публике. Можно ознакомиться с фольклором Мордовии, Дагестана, Тувы, Марий-Эл и других республик.

Образованию уделяют внимание «Лекции для детей» с основами физики, астрономии, биологии, географии и истории. Это внушительная коллекция, которая дает возможность маленьким зрителям с удовольствием познать устройство мира, не заскучав ни на минуту.

Взрослым появившееся свободное время можно посвятить оттачиванию кулинарных навыков, что намного полезнее, чем доставка фастфуда на дом. Уроки кулинарного мастерства даст Novikov School c целой серией видеоинструкций по приготовлению блюд разной сложности.

Вторник

close Кадр из фильма «Она» (2015) Кадр из фильма «Она» (2015) Canal+

Разговоров о первой адаптации легендарной видеоигры про ежа Соника было много уже с середины 2019-го — когда были опубликованы первые кадры. Дебютный трейлер картины и вовсе вызвал негодование у фанатов франшизы, так как сам Соник получил чересчур антропологический внешний облик. Премьеру пришлось отложить на пару месяцев, чтобы доработать дизайн главного героя. В итоге все усилия создателей окупились, «Соник в кино» пришелся по душе аудитории, а Джим Керри, сыгравший злодея Доктора Роботника, стал самым сильным магнитом для зрителей.

И снова в центре внимания Фиби Уоллер-Бридж — на этот раз с проектом «Беги». Правда, здесь она выступила только в качестве продюсера, а создательницей стала ее подруга Викки Джонс, с которой они вместе создавали гениальную «Дрянь». Новый проект рассказывает про двух молодых людей, которые 17 лет назад договорились, что могут прислать друг другу сообщение с текстом «беги», которое станет сигналом отправиться в путешествие через всю Америку.

Для тех, кто устал от блокбастеров и предпочитает нечто более кинематографичное и необычное, подойдет подборка фильмов Garage Screen от куратора программ Музея «Гараж» Евгения Гусятинского. В общем, на подумать. Здесь есть шедевральная «Она» Пола Верховена с Изабель Юппер, культовая «Корпорация «Святые моторы» Лео Каракса, невероятно красивый «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» Роя Андерссона, почти артхаус с актерами-любителями «Пузырь» Стивена Содерберга и «Кровавое лето Сэма» легендарного Спайка Ли. Список, конечно же, будет пополняться.

В разгар эпидемии коронавируса самым актуальным становится контент, посвященный теме здоровья в целом — пониманию природы вируса, укреплению иммунитета и поддержанию приемлемой физической формы в четырех стенах. Okko предлагает внушительную подборку документальных фильмов о сегодняшней пандемии и лекций TED о том, как справиться со сложившейся ситуацией. А в коллекцию «Фитнес против вируса» входит комплекс упражнений, которые помогут не потерять форму во время самоизоляции.

Среда

close Арт-группа «Хор Турецкого» Арт-группа «Хор Турецкого» arthor.ru

Внушительный объем детского контента в Okko продолжает расширяться. 13 апреля состоится крупная мультипликационная премьера «Красные туфельки и семь гномов» корейского режиссера Хон Сон Хо. Он уже создал для Disney сериал «Микки и веселые гонки», а теперь перешел в полнометражный формат. «Красные туфельки и семь гномов» препарируют традиционные европейские сказки, заколдовывают принцев, а не принцесс, и отходят от приевшегося стандарта «и жили они долго и счастливо».

Сериалов много не бывает, тем более качественных. Американка Исса Рэй еще в 2011 году начала публиковать на YouTube собственный веб-сериал «Неловкая темнокожая девушка». Несколько лет спустя HBO заказали у нее полноценный сериал «Белая ворона», который частично основан на дебюте Рэй. На этой неделе выходит уже четвертый сезон истории о молодой афро-американке из Лос-Анджелеса, которая часто попадает в неловкие ситуации.

В рамках проекта «Шоу On!» появится концерт Хора Турецкого. Это будет не прямой эфир, а запись живого выступления коллектива. Таким образом, «Шоу On» расширяется и предлагает больше популярной музыки подписчикам.

Научпоп представлен циклом «Зарождение жизни на Земле» и лекцией «Что и почему видно на небе».

Четверг

close Кадр из фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2020) Кадр из фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2020) Universal Pictures

Роберт Дауни-младший в последние десять лет прочно засел в головах киноманов в образе Тони Старка. Но год назад он попрощался со своим персонажем, который эпично погиб в последних «Мстителях». В суперзвездном статусе Дауни согласился на работу в семейной комедии «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — экранизации книг английского писателя Хью Лофтинга о ветеринаре, способном разговаривать с животными. Дулиттл хорошо известен по серии комедий с Эдди Мерфи конца 90-х годов, когда действие было перенесено в наши дни. Новый фильм обращается к более традиционному прочтению оригинала и относит нас на сто лет назад. Юмора будет много, животные — болтливыми, а Дауни — просто смешным.

«Уж полночь близится, а Германа все нет». Эта фраза принадлежит не Пушкину, а Модесту Чайковскому, написавшему либретто к опере своего знаменитого брата. Великое произведение Петра Чайковского «Пиковая дама» в исполнении труппы Мариинского театра станет доступно подписчикам 16 апреля.

Пятница

close Кадр из фильма «Отель «Белград» (2020) Кадр из фильма «Отель «Белград» (2020) Yellow, Black & White

Генеральный директор проекта «Okko Театр» Иван Вырыпаев представит свою новую пьесу «Интертейнмент» в постановке Виктора Рыжакова. Спектакль состоит только из двух действующих лиц — мужчины и женщины, которые, придя в театр, незаметно теряют связь с реальностью и уже не знают, где сцена, а где жизнь. Роли сыграли Каролина Грушка и сам Вырыпаев.

За последний год Милош Бикович стал почти что новым Александром Петровым. В начале года «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом за всю историю кинопроката, на Первом канале вышел сериал «Магомаев», а до этого он сыграл в фильмах «Лед» и «Балканский рубеж». Новая комедия «Отель Белград» влилась в крупную телевселенную. Это полнометражный фильм по мотивам ситкомов «Отель Элеон» и «Гранд», причем первый был прямым спин-оффом суперхита «Кухня». Конечно, в «Белграде» ничто уже не намекает на хит середины 10-х, но Павел Аркадьевич в исполнении Биковича успешно перекочевал уже в третий проект.

Те, кто постарше, смогут поностальгировать за просмотром балета «Жизель» Жоржа Бизе. В советское время «Щелкунчик», «Жизель» и «Лебединое озеро» были необходимым набором, на который водили практически всех детей. В Okko «Жизель» можно посмотреть в постановке Лорана Илера в исполнении труппы Театра Станиславского и Немировича-Данченко.

По пятницам и субботам Okko по уже сложившейся (хоть и молодой) традиции в рамках «Шоу On!» пригласит отечественных популярных музыкантов, которые в прямом эфире дадут живые концерты. Сейчас уже доступны записи выступлений «Би-2», «Арии», Гарика Сукачева, Ёлки и Эмина.

Суббота

close Кадр из фильма «Под водой» (2020) Кадр из фильма «Под водой» (2020) 20th Century Fox Film Corporation

Еще одна знаковая звезда последних лет Кристен Стюарт в прошлом году снялась в фантастическом триллере «Под водой», вышедшем на экраны в январе 2020-го. Хоррор рассказывает о сотрудниках бурильного комплекса на дне Мариинской впадины. Однажды происходит землетрясение, подводная станция повреждается, а в самой глубокой точке на Земле люди обнаруживает нечто ужасное. В картине полно клаустрофобных сцен, тяжелого саспенса и, конечно же, Кристен Стюарт, недавно отметившей свое 30-летие.

Известный ведущий Михаил Кожухов составил подборку игровых фильмов о путешествиях. Здесь есть и фильмы, основанные на реальных исторических фигурах («Амундсен», «Кон-Тики», «В диких условиях»), и картины о вымышленных путешествиях («Жизнь Пи», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Дикая»).

Итальянцы в последние годы выпустили сразу несколько сериальных хитов — про католическую церковь, неаполитанскую мафию, историю взросления двух лучших подруг. Новое детище Sky Italia «Дьяволы» обращается к жизни финансовых воротил в Лондоне. Но это не процедурал. Здесь будет история успеха и падения, наркотики, финансовый кризис, политический интриги и даже война в Ливии. В общем, полный набор для души во главе с любимым доктором Шеппардом из «Анатомии страсти» — Патриком Демпси.

Воскресенье

close Кадр из фильма «Под водой» (2018) Кадр из фильма «Под водой» (2018) Планета Информ

Отдельного внимания заслуживает фильм «Ню» китаянки Ян Гэ, который получил специальный приз жюри ММКФ в 2018 году. 31-летняя Ян Гэ уже давно живет и работает в России. Десять лет назад она приехала сюда из Пекина студенткой по обмену, затем поступила во ВГИК, а в 2012 году начала работать в «Гоголь-центре» у Кирилла Серебренникова. В 2017 году Ян Гэ обрела большую популярность, приняв участие в «Голосе». Она попала в команду Димы Билана и дошла до финала сезона. «Ню» — режиссеркий дебют Ян Гэ, в котором она показала свой взгляд на жизнь иностранки в России — с проблемами, радостями и недопониманием окружающих. С тех пор она сняла еще один фильм «Троица», который был участником прошлогоднего «Кинотавра».

У подписчиков сервиса появится возможность увидеть корифеев отечественной театральной сцены Лию Ахеджакову и ушедшего в 2016 году Альберта Филозова в постановке лауреата «Золотой маски» Андрея Могучего «Circo ambulante» в Театре Наций Евгения Миронова. Премьера спектакля состоялась в 2012 году.