«Причин для особенной радости нет»: Буланова попала в реанимацию

Вечером 11 апреля в СМИ появилась информация о том, что певица Татьяна Буланова была доставлена в одну из больниц Санкт-Петербурга. Как отмечал Telegram-канал «112», причиной госпитализации артистки, недавно отметившей 51-летие, стали проблемы с сердцем. Источник также утверждал, что врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

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Немного позднее данные слухи Московскому Комсомольцу» прокомментировал директор исполнительницы Константин Сергеев, который подчеркнул, что у Татьяны «нет никакого инсульта». В то же время он уточнил, что в клинику, специализирующуюся на кардиологии и сосудистых заболеваниях, Буланова обратилась самостоятельно.

«Таня просто несколько дней неважно себя чувствовала, это не было критическое состояние, немного немела рука, было учащенное сердцебиение, симптомы, которые, к сожалению, ее давно беспокоили, особенно во время гастрольных поездок, когда нагрузка, конечно, увеличивалась. Сейчас гастроли отменены, но симптоматика неожиданно снова проявилась, — пояснил представитель певицы. —

Первая информация, которую я получил, достаточно спокойная, ничего страшного. Ей сделали МРТ. Диагноз «предынсультное состояние» хоть и звучит достаточно грозно, но он, в принципе, стандартный для таких симптомов».

По словам директора, несколько дней Булановой предстоит пробыть в реанимации, однако о критическом состоянии в данном случае речи не идет. «Она успокаивает, говорит, что все будет хорошо. Таня оптимист и сильный человек», — заключил Сергеев.

Впоследствии высказалась о своем состоянии и сама Буланова, признавшаяся, что «причин для особенной радости нет». «Конечно, причин для особенной радости нет, у меня уже некоторое время были проявления тахикардии, дистонии, давленьице скакало. В последние дни меня особенно стала беспокоить эта симптоматика. И я решила все-таки обратиться к врачам. Но никакого инсульта все-таки нет, слава Богу», — сказала она.

Артистка также подчеркнула, что в больнице, куда она попала, соблюдаются все меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса. По словам Булановой, в клинике ее похвалили за своевременное обращение, пообещав, что «теперь все будет хорошо».

«Симптоматика после обследования МРТ звучит, конечно, не очень — предынсультная, но консилиум будет позже, поэтому пока меня оставили в реанимационном отделении до тех пор, пока врачи точнее определят мое состояние и назначат лечение. В ночи мне поставили уколы и капельницы, мне даже удалось немного поспать, а с утра вообще чувствую себя намного лучше», — поделилась исполнительница.

Высказалась она и по поводу самих мер против распространения COVID-19, предпринимаемых на территории России. По словам певицы, одним из немногих плюсов в этой ситуации является то, что у нее появилось больше времени для «более вдумчивой работы над новым альбомом».

«Не урывками, как приходилось это делать, когда был плотный гастрольный график», — сказала Татьяна.