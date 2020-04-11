«Будет бить, не забудь сториз»: Самбурская о разводе Прилучного

Актриса Настасья Самбурская возмутилась тем, что знаменитости рассказывают о разводе в соцсетях. По ее словам, таким образом они «закапывают» своих бывших мужей и не осознают, что в дальнейшем это может отразиться на их детях.

«Бабы известных мужиков с ума посходили: публично закапывают своих бывших, совершенно не думая о будущем своих детей, которых потом будут тыкать этой историей одноклассники, развивая комплекс неполноценности, за то что папаша наркоман, алкоголик и маму бьет», — написала Самбурская в Instagram.

Самбурская назвал смешной ситуацию, при которой жена возвращается к мужу после всех обвинений. Кроме того, она осудила звезд за жалобы в духе «придется из дома в квартиру переезжать», потому что некоторым в случае насилия «вообще некуда идти».

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«В другой раз будет бить, не забудь в сториз выложить сразу, будь начеку. Просто привыкли шоу делать из личной жизни. Помер — в Instagram, изменил — в Instagram, толкнул — сказать в Instagram, что [избил]! Не надо делать из этого норму, по-любому поводу сверкать своими грязными труселями. И сейчас выльются на меня вселенские помои от счастливых состоявшихся мамаш в засаленных халатах, что я злая, из неблагополучной семьи, бездетная и завидую», — добавила Самбурская.

Телеведущая подчеркнула, что не оправдывает мужчин и выступает за закон против домашнего насилия. «Но нельзя быть настолько наивной и ожидать от мужика, который десять дней пил, что у него крыша не поедет», — заключила актриса.

В комментариях пользователи предположили, что речь идет об Агате Муцениеце. Накануне актриса в Instagram-аккаунте своей матери в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.

«Мне надоело прикрывать его зад. Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану, как говорится», — произнесла Муцениеце.

По ее словам, Прилучный отобрал у нее телефон, поднял на нее руку и довел детей до слез.

О том, что звездная пара решила разойтись, стало известно в феврале. Об этом они сообщили в своих Instagram-аккаунтах. Супруги обратились к СМИ с просьбой не беспокоить их по этому поводу, подчеркнув, что это решение далось им тяжело.

«Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать, — написал Прилучный. — Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может, еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим!».

В конце марта Муцениеце впервые поделилась подробностями развода в интервью для YouTube-канала PeopleTalk. Она рассказала, что их отношения в последнее время стали напряженными, часто происходили ссоры, которые негативно отражались на их детях. В итоге пара пришла к выводу, что лучше будет разойтись до того, как они возненавидят друг друга. Тогда же Муцениеце отметила, что они намерены развестись тихо и без скандалов.