«Да, это хайп»: скринлайф-сериал «#Изолента» о жизни в онлайне

Жанр скринлайф, популяризуемый Тимуром Бемамбетовым, во время вынужденной изоляции из-за распространения эпидемии коронавируса получил новый виток развития. В России уже заявлены сразу несколько проектов в этом формате, рассказывающих о жизни людей в новых необычных условиях.

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Продюсер Анна Курбатова рассказала «Газете.Ru» подробности о работе над сериалом «#Изолента» продюсерской компании «Чехов-центр» и компании Smart Film Screenwriting Development #1. Формат и сюжет построены вокруг изоляции, в которой оказались люди из-за распространения эпидемии коронавируса.

«Меня в проект пригласили драматург Елена Исаева и Владимир Байчер — декан режиссерского факультета ГИТИСа. Мы все, творческие люди, оказавшись в изоляции, не перестали работать, чтобы не сходить с ума. Концепция сериала очень актуальна — показать, как люди общаются на удаленке друг с другом. В настоящий момент снято четыре серии, еще восемь эпизодов находятся в стадии разработки», — сказала она.

Елена Исаева привлекла магистрантов-драматургов из ее семинара Театрального института имени Щукина и других своих учеников и вместе они написали несколько коротких историй, лучшие из которых легли в основу 12 эпизодов сериала. Роли исполняют актеры Мастерской Михаила Чехова, которой руководит Владимир Байчер. К работе над проектом были привлечены режиссеры Петр Олевский и Станислав Эрклиевский.

«Мы выбрали стилистику скринлайф и реалити-шоу. Для эпизодов режиссеры специально набирают актеров, которым тема истории понятна и близка. Мы пытаемся приблизить происходящее на экране к реальности, это как бы подглядывание за жизнью героев. Сложность заключается в самой технологии съемочного процесса, ведь все находятся в разных местах. Режиссеры работают с артистам по видеосвязи. Все обсуждения проходят так же», — отметила Курбатова.

Она также призналась, что из-за специфики современных правил проведения видеоконференций, с технической стороны осуществить этот проект в запланированном виде оказалось «не очень просто»:

«Мы хотели, чтобы запись видеоизображения была ровно такая же, как например в видеозвонках в том же Zoom. Но оказалось, что с точки зрения политики безопасности, когда ты разговариваешь по видео с кем-то, ты не можешь звонок записать. Петр Олевский потратил несколько дней на то, чтобы эту проблему решить, сделать изображение живым и интересным для просмотра. И это получилось!».

По ее словам, основная часть сюжетов проекта посвящены типичным проблемам, с которыми сталкиваются люди, оказавшись в изоляции у себя дома, таким как конфликты с родственниками, удаленная работа в условиях домашнего быта, «мутации» дружеских попоек в условиях онлайна, борьба с одиночеством в карантине, а также высокий уровень страха и паранойи из-за опасений заразиться.

Анна Курбатова также выразила уверенность, что и по окончании периода самоизоляции потребность в подобных проектах сохранится, так как формат скринлайф появился до этого, будучи ответом на запрос, связанный с жизнью и общением в сети, занимающими большое место в нашей жизни.

«В какой-то степени — да, это хайп, — признала Анна Курбатова. — Но это то, что интересно сейчас всем. Мы для себя приняли очень важное решение, что сериал будет жизнеутверждающим. Это истории в основном комедийные, они несут позитивную мысль, потому что расстраивать людей совсем не хочется. Мы не пользуемся этой ситуацией — нам интересно ее исследовать».

Проект «#Изолента» станет одним из первых скринлайф-проектов, которые коснутся темы изоляции из-за эпидемии коронавируса. Ранее компания Okko Studios и студия «Дикий Digital» заявили, что 27 апреля состоится премьера первого эпизода сериала «Все вместе» Виктории Кравченко. Сам формат был разработан кинокомпанией Тимура Бекамабетова, который дал интервью «Газете.Ru» в конце 2019 года.