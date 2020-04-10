«Поднял на меня руку»: Муцениеце обвинила Прилучного в побоях

Режим самоизоляции пагубно сказался на находящейся в процессе развода актерской семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. В Instagram-аккаунте матери актрисы появилось видеообращение, в котором Агата сообщила о пережитом бытовом насилии.

«Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы — Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он не в адеквате.

Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома, говорит: «Уезжайте на х<...>». Так что мы завтра уедем в квартиру. Я не могу это не выложить, так как у меня нет другого оружия, кроме публичности», — произнося это, Муцениеце пыталась сдерживать слезы, но на последней фразе расплакалась.

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«Мне надоело прикрывать его зад. Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану, как говорится», — с горечью посмеялась она.

Еще в начале апреля поклонники звездной пары строили предположения о том, что актеры пытаются примириться, раз решили провести карантин вместе. Они также обратили внимание на то, что в настоящее время прекращена работа столичных ЗАГСов, в связи с чем завершить процедуру развода супругам удастся нескоро. Примечательно, что, находясь по одной крышей, артисты отписались друг от друга в Instagram.

О том, что артисты решили разойтись, стало известно в феврале. Соответствующую информацию они разместили у себя в Instagram-аккаунтах. Супруги обратились к СМИ с просьбой не беспокоить их по этому поводу, подчеркнув, что это решение далось им тяжело.

«Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать, — написал Прилучный.

— Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может, еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим!»

В конце марта Муцениеце впервые поделилась подробностями развода в интервью для YouTube-канала PeopleTalk. Она рассказала, что их отношения в последнее время стали напряженными, часто происходили ссоры, негативно отражавшиеся на детях. В итоге пара пришла к выводу, что лучше будет разойтись до того, как они возненавидят друг друга.

«Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель. Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей», — говорила актриса.

Тогда Муцениеце говорила, что у них получается решать все вопросы полюбовно. Супруги намеревались пройти бракоразводный процесс тихо и без скандалов.