«Отомстители»: что будет с Тони Старком в «Тор: Любовь и гром»

Режиссер Тайка Вайтити провел трансляцию в Instagram вместе с Тессой Томпсон и Марком Руффало и поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром». Больше всего вопросов у поклонников вселенной Marvel вызвало возможное появление Локи в его предстоящей ленте. Увы, постановщик, как всегда, мастерски ушел от ответа.

«О, точно! Я не могу сказать», — ответил Вайтити, после чего отключил свой микрофон и сделал вид, что продолжает отвечать на вопрос.

Хотя Локи умер во время событий «Войны бесконечности», в финале «Мстителей» бог коварства во время путешествия героев в прошлое сбежал с помощью Тессеракта.

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«Если бы я захотел по какой-то причине убить Локи, я бы спросил об этом, и Marvel могла бы сказать мне, что он нужен для «Войны Бесконечности». Вот как я обычно узнаю о том, что происходит», — отметил Вайтити.

Что касается Серебряного серфера, который, по слухам, мог бы дебютировать в «Тор: Любовь и гром», то его появления, судя по всему, ждать не приходится. Монстр Бета Рэй Билл, суперспособности которого совпадают с Тором, тоже в скором времени не появится.

По словам Вайтити, у грядущего фильма имеется четыре или пять вариантов сценариев. Звезды «Рагнарека» Томпсон и Руффало согласились, что «Любовь и гром» будет еще более смешным, чем предыдущая часть.

«Сейчас все как нельзя лучше. «Рагнарек» в сравнении с тем, над чем мы работаем, кажется абсолютно заурядным и в некотором смысле безопасным, — добавил режиссер. — Этот новый фильм выглядит так, как будто мы спросили кучу 10-летних детей, что они хотели бы увидеть, а затем просто ответили «да» на каждую их просьбу. Даже космическим акулам!»

Без шуток в трансляции также не обошлось. Лауреата «Оскара» за сценарий «Кролика Джоджо» показал часть скрипта, в котором Тони Старк якобы ожил. Не успели поклонники Железного человека обрадоваться, как нелепые реплики убедили их, что сценарий ненастоящий.%

«Тор прищуривается, пытаясь разглядеть фигуру перед ним. — Неужели зрение обмануло меня? — спрашивает Тор. Дым рассеивается, и выясняется, что это… — Тор: Тони? — Здарова-а-а-а! — отвечает Тони. Он жив! Абсолютно нормальный, абсолютно Тони», — показал фрагмент Вайтити.

Кроме того, согласно «скрипту» костюм Железного человека претерпевает изменения: теперь на него наклеены флаги «каждой нации на Земле».

«Все, кто умер, оживают. И в этот раз мы мстим куда сильнее. С этого момента мы будем называться. *Музыка*. Отомстители», — следует реплика Тони.

Наряду с этим, Вайтити показал, как будет выглядеть обновленный Асгард, а также два новых экзоскелета пришельца по имени Мик. Томпсон в свою очередь напомнила, что ее персонаж Валькирия совершит камин-аут в ленте «Тор: Любовь и гром». Ожидается, что в новом фильме она будет искать свою королеву.

Главные роли в фильме «Тор: Любовь и гром» исполнят Крис Хемсфорт и Натали Портман. К съемкам планируется приступить в августе следующего года. В прокат картина выйдет в ноябре 2021 года.