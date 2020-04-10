Свобода вместо казни: рэпер просится домой из-за COVID-19

Семьи американских хип-хоп-исполнителей YNW Sakchaser и YNW Juvy, убитых в 2018 году, выступили против освобождения из тюрьмы рэпера Джеймела Демонса, более известного как YNW Melly, у которого ранее был обнаружен коронавирус. Согласно их адвокатам, в сложившейся ситуации общественность и представители закона должны оставаться чуткими к «жертвам, потерявшим детей»: все дело в том, что главным подозреваемым по делу о двойном убийстве проходит сам YNW Melly.

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«Мы сочувствуем все пострадавшим от COVID-19, однако не считаем, что это может быть оправданием досудебного освобождения, — цитирует представителя одной из пострадавших семей Complex. — Демонс должен оставаться под стражей вплоть до суда присяжных».

При этом, как отмечает TMZ, родственники погибших также опасаются, что в случае освобождения подозреваемый будет представлять угрозу для них и других важных свидетелей.

О заражении YNW Melly коронавирусом стало известно несколько дней назад. Про положительный тест музыканта на COVID-19 сообщил его адвокат, подчеркнувший, что в тюрьме подозреваемый в убийствах артист может лишь усугубить свое и без того плохое состояние.

«У него все еще есть боли в голове и всем теле. <...> Тюрьма плохо подготовлена, [чтобы помочь YNW Melly], если ему станет хуже. Кроме того, они не дают [заключенным] маски и чистящие средства», — сказал он.

Прошение об освобождении в связи с коронавирусом YNW Melly подал вскоре после досрочного выхода из тюрьмы во время пандемии другого американского рэпера — 6ix9ine, отбывающего срок как участник банды, а также за рэкет, незаконный оборот наркотиков и причастность к покушениям на убийство. Его выпустили на свободу после того, как его адвокат сообщил о появившейся у клиента одышке и заявил, что в конце предыдущего года ему был диагностирован бронхит. Подробнее об этом читайте здесь.

21-летний YNW Sakchaser (настоящее имя — Энтони Уильямс) и 19-летний YNW Juvy (Кристофер Томас), давние друзья и коллеги Демонса, которому в этом мае исполнится 21 год, были застрелены во Флориде в октябре 2018 года.

В госпиталь уже бездыханные тела молодых людей доставил YNW Bortlen (Кортлен Генри), еще один член команды рэпера. Вскоре после случившегося YNW Melly опубликовал в соцсетях пост, посвященный погибшим товарищам, в котором заявил, что его «братьев отняли по причине зависти».

«Я знаю, что вы присматриваете за мной, — писал музыкант. — Они хотят, чтобы я сломался и опустил руки. Или оказался в тюрьме. Или в гробу».

Изначально гибель молодых музыкантов рассматривалась общественностью как результат вооруженного нападения членов одной из преступных банд. Однако позднее следствие выяснило, что стрелявший в рэперов в момент совершения преступления находился внутри машины, что — вкупе со странными показаниями YNW Bortlen и самого Демонса — натолкнуло их на мысль, что убил своих друзей сам YNW Melly. Согласно одной из версий, сделал он это ради «финансовой выгоды».

В феврале 2019-го YNW Melly был арестован — произошло этого спустя месяц после того, как на YouTube вышел их совместный с Канье Уэстом клип на песню «Mixed Personalities». По состоянию на 10 апреля 2020-го видео набрало более 110 млн просмотров.

Сам Демонс виновным в двойном убийстве себя не признает. При этом ему грозит смертная казнь — за предумышленное убийство двух друзей, участие в преступной группировке, а также возможную причастность к убийству шерифа в 2017 году. В настоящее время он ожидает решения суда в заключении.

Примечательно, что проблемы с законом YNW Melly имел еще до резонансной истории с гибелью друзей детства. Так, в 16 лет он стал участником обошедшейся без жертв перестрелки и приговорен к году тюрьмы. Позднее его также несколько раз арестовывали за незаконное хранение наркотиков и оружия.

Свой дебютный альбом Демонс выпустил уже после попадания за решетку в качестве подозреваемого в деле о двойном убийстве. Его главными хитами — помимо фита с Канье — являются композиции с говорящими названиями «Murder On My Mind» (более 337 млн просмотров на YouTube) и «Mama Cry» (почти 84 млн просмотров).