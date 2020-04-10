700 часов: все фильмы «Дау» появятся в сети в середине апреля

Все десять фильмов из проекта «‎Дау»‎ будут доступны онлайн с середины апреля 2020 года. Первыми в сети появятся картины «Дегенерация»‎ и «Наташа», показанные на Берлинском кинофестивале‎, а затем будут опубликованы остальные картины, сериалы, все 700 часов отснятого хронометража и текстовые материалы о «Дау». В онлайн попадут версии, измененные после премьеры в Париже в 2019 году. Об этом сообщает «Искусство кино» со ссылкой на заявление режиссера Ильи Хржановского.

Фильмы и сериалы «Дау», смонтированные из сотен часов отснятого хронометража, в начале 2019 года были представлены в парижских театре «Шатле», «Театре де ля виль» и Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду.

Самый длинный из фильмов был рассчитан на девять часов, а в общей сложности показы проекта продлились несколько недель. Также для зрителей были организованы семинары, инсталляции, концерты и перформансы, погружающие в советскую культуру.

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В ноябре 2019-го Министерство культуры России не выдало фильмам «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера» прокатные удостоверения из-за обнаруженной в них пропаганды порнографии.

На кинофестивале в Берлине «Дау» спровоцировал скандал. Критики осудили картину за жестокость, психологическое насилие и харассмент по отношению к актерам.

Российские журналисты, аккредитованные на кинофестиваль Берлинале, обратились к руководителям фестиваля Карло Шатриану и Мариэтт Риссенбик с открытым письмом, в котором усомнились в этичности включения в конкурс фильмов. Некоторые критики подозревают, что в фильмах проекта зафиксированы случаи реального насилия. Несмотря на это, техническая сторона «Наташи» была оценена высоко, и оператор картины Юрген Юргес получил «Серебряного медведя» за выдающиеся художественные достижения.

Работа над «Дау» началась в 2006 году, а непосредственно съемки проекта стартовали два года спустя. Изначально многосерийный проект задумывался как биографическая драма, посвященная жизни советского физика и лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Режиссер написал сценарий проекта совместно с литератором Владимиром Сорокиным на основе мемуаров жены ученого Конкордии Дробанцевой. Главные роли в байопике сыграли Теодор Курентзис (Лев Ландау), Радмила Щеголева (Дробанцева) и Николай Воронов (Игорь Ландау, сын физика). Также в каст вошли Дмитрий Гордон, Петр Листерман, Нестор Шуфрич, Михаил Бродский и другие.

Для съемок «Дау» в Харькове были видоизменены нескольких кварталов и построена огромная декорация Института физических проблем АН СССР, где работал Ландау. Постановщик обязал артистов в ходе съемок жить вместе и соблюдать внутренний распорядок для погружения в советскую эпоху.

Постепенно из обычного байопика «Дау» трансформировался в масштабный арт-эксперимент, воссоздающий эпохи Сталина и Хрущева. Большую часть действующих лиц представили несколько сотен непрофессиональных актеров, работавших «за идею». В силу своей беспрецедентности проект привлек большое внимание общественности.

По словам Хржановского, «Дау» – это историческая драма, байопик, фэнтези и психологический триллер в одном жгуте». Еще в начале 2010-х он заявил, что проект является «последовательно рассказанной историей жизни человека во времени, с начала 20 века до конца 1960 годов, в основе которой лежат мотивы биографии физика Ландау, но главный герой фильма по происхождению грек, он оказывается в Советском Союзе и впоследствии работает на советскую науку».

Говоря о съемочном процессе, режиссер отмечал, что в созданных им условиях артисты «ощущают себя не актерами в сконструированном мире, а реальными жителями этого нового мира».

«Мы построили невероятно сложную и самую большую на сегодняшний день декорацию в Европе. За целый год съемок на площадке не было людей в современной одежде и атрибутов современной жизни. Это накачивает пространство определенной энергией, обеспечивает необходимую атмосферу», — приводит слова Хржановского «Собака.Ru».

Украинский журналист Дмитрий Гордон, сыгравший в «Дау» комбрига, говорил о преобладании импровизации во время съемочного процесса.

«Я говорю [создателям фильма]: «Дайте мне сценарий». А сценария нет. Нас загримировали, привезли в какой-то научно-исследовательский институт и усадили за большой овальный стол. Вокруг ходят какие-то люди — странные, очень странные люди. Мне потом уже объяснили, что это люди, которые больны аутизмом», — вспоминал Гордон.

Также он отметил, что обстановка на съемках была «невероятно интересной».