«Он был бы горд»: посмертная книга Брайанта стала бестселлером

Книга «The Wizenard Series: Season One» («Волшебник: Сезон первый»), созданная покойным Коби Брайантом в соавторстве с писателем Уэсли Кингом, стала лидером списка бестселлеров Amazon среди детских произведений о баскетболе. Кроме того, согласно Deadline, она в ближайшее время возглавит список бестселлеров New York Times, в который войдут наиболее продаваемые книги для детей в твердом переплете, — официально он будет опубликован ближе к концу апреля.

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В новинке, выпущенной мультимедийной компанией Granity Studios, которая была основана самим Коби, идет рассказ о становлении молодого баскетболиста. Исходя из описания, это «история сверхъестественных прорывов и высшей преданности игре». Книга была выпущена в ходе минувшей недели, Брайант указан в ней как создатель серии «The Wizenard Series», а также в качестве одного из авторов сюжета.

Книги Коби становились бестселлерами и ранее — так, в частности, было с «Mamba Mentality: How I Play» («Ментальность Мамбы: Как я играл»), опубликованной в 2018 году. В ней баскетболист подробно рассказал о своем легендарном подходе к игре, в которой во многом благодаря фанатичному упорству добился небывалых высот.

Комментируя очередное достижение своего супруга, вдова Брайанта Ванесса выразила мнение, что он «был бы горд увидеть, что его дело продолжается».

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в Калифорнии в возрасте 41 года — один из величайших спортсменов в истории разбился насмерть на вертолете вместе со своей 13-летней дочерью Джанной, которая пошла по стопам отца и играла в подростковой баскетбольной команде. Авиакатастрофа также унесла жизни еще семерых человек.

Брайант, уроженец американской Филадельфии, был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 1996 года под 13 номером и всю свою длительную карьеру (которая закончилась только в 2016-м) провел в одном клубе — «Лейкерс» из Лос-Анджелеса, став в составе «озерников» пятикратным чемпионом главной баскетбольной лиги мира. Кроме того, Коби, выступавший на позиции атакующего защитника, в составе сборной США дважды выиграл Олимпийские игры. Свой последний матч на профессиональном уровне Брайант провел в апреле 2016-го — в домашней встрече регулярного чемпионата против «Юты» он набрал 60 очков, принеся своей команде победу.

Уже после окончания карьеры Коби стал лауреатом премии «Оскар» как один из авторов короткометражного мультфильма «Дорогой баскетбол», в основу сценария которого легло его прощальное (и очень трогательное) письмо о главной игре жизни. Получая главную кинонаграду, он заявил: «Не думал, что это возможно. Как игрок в баскетбол я должен был заткнуться и стучать мячом. Но я рад, что у нас получилось сделать чуть больше».

Помимо этого, незадолго до своей смерти Коби начал работу над совместной с Пауло Коэльо детской книгой. После гибели легенды «Лейкерс» бразильский писатель уничтожил черновик произведения, объяснив это тем, что с уходом баскетболиста «это потеряло смысл».

У Брайанта осталась супруга Ванесса, на которой он женился в 2001 году, и три дочери.