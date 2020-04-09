Подумает над амнистией: «Королем тигров» заинтересовался Трамп

Героя документального сериала Netflix «Король тигров» («Tiger King») Джозефа Мальдонадо-Пассажа по прозвищу Экзотик, осужденного за попытку нанять киллера, могут освободить из тюрьмы, передает Variety. Во время брифинга в Белом доме журналист New York Post напомнил президенту США Дональду Трампу, что его старший сын пообещал обсудить с ним помилование владельца зоопарка с дикими кошками.

«Вы рекомендуете мне кого-то помиловать? Вы, как репортер, не имеете право этого делать, — сказал Трамп перед тем, как перейти к следующему вопросу. — Я займусь этим».

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Политик отметил, что не знаком с делом Экзотика и не смотрел «Tiger King». Однако Трамп заверил, что разберется с ситуацией, прежде чем вернется к проблеме коронавируса. В Twitter пользователи тут же обвинили журналиста в том, что неуместно задавать подобные вопросы на пресс-конференции по пандемии.

«СМИ настолько увлечены погоней за сенсацией, что журналист на пресс-конференции по коронавирусу буквально спросил Трампа, прислушается ли он к предложению Дональда Трампа-младшего о помиловании «Короля тигров» Джо Экзотика, осужденного за наем киллера. У нас убитое правительство и убитые СМИ», — написал Юджин Гу, глава ассоциации врачей Cool Quit по борьбе с COVID-19.

The media is so addicted to sensationalism that a journalist at the Coronavirus Press Conference literally asked Trump whether he will listen to Donald Trump Jr.'s suggestion to pardon Tiger King Joe Exotic for hiring a hit man. We have a broken government and a broken media. — Eugene Gu, MD (@eugenegu) April 8, 2020

В январе 2020 года суд штата Оклахома приговорил Джо Экзотика к 22 годам заключения за подделку документов для незаконной продажи тигрят, убийство пяти тигров и попытку заказного убийства зоозащитницы Кэрол Баскин. Согласно обвинительному заключению, он состоял в финансовом споре с Баскин, которая неоднократно обвиняла его в плохом обращении с животными, и якобы нанял киллеров, чтобы убить ее из мести.

Сериал Netflix рассказывает реальную историю Джозефа Мальдонадо-Пассаж по прозвищу Экзотик — владельца крупного частного зоопарка с дикими кошками. Он позиционирует себя как «открытый гей-реднек с пушкой и маллетом». Однажды защитница животных Кэрол Баскин попыталась закрыть его зоопарк. Вместе с мужем Джеком Льюисом они владели заповедником в Тампе.

«Король тигров: Убийство, беспредел и безумие» вышел на Netflix 20 марта. Вскоре проект получил 97% рейтинга «свежести» у критиков и 94% у зрителей — это самые высокие показатели среди всех сериалов за последнее время. В поддержку Джо Экзотика высказывались многие знаменитости, в том числе Ким Кардашьян и Карди Би, а Джаред Лето признался, что мечтает сыграть его в кино.

Впрочем, в скором времени по мотивам сериала может появиться новый проект. Согласно Deadline, сценарист Райан Мерфи («Американская история ужасов») и актер Роб Лоу («Изгои») работают над своей версией «безумной истории». Пока не известно, будет ли это игровой сериал или фильм.

После премьеры «Король тигров» столкнулся с критикой со стороны Кэрол Баскин. Третий эпизод сериала рассказывает о возможной причастности экоактивистки к убийству своего мужа, мультимиллионера Джека Дональда «Дон» Льюиса. В 1997 году мужчина исчез при загадочных обстоятельствах, его тело так и не нашли. По версии бывшей жены Льюиса и его друзей, Баскин могла убить мужа из-за того, что он собирался с ней разводиться. По мнению Экзотика, Льюиса скормили его же диким кошкам. Сама зоозащитница обвинила съемочную команду в погоне за рейтингами.

«Они говорили, что фильм расскажет о злоупотреблениях владельцев частных зоопарков, о страданиях и ужасной жизни детенышей диких кошек, — добавила Баскин. — Нет слов о том, как неутешительно видеть, что сериал не только не выполняет ничего из своих обещаний, но преследует лишь единственную цель — быть настолько непристойным и сенсационным, насколько это возможно, чтобы привлечь зрителей».