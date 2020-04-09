«Это не ерунда»: Стас Михайлов перенес двухстороннюю пневмонию

Заслуженный артист России Стас Михайлов впервые за более чем двухнедельный срок опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором рассказал о перенесенной двусторонней пневмонии, а также о результатах своих анализов на заражение коронавирусом.

«Для людей, которые думают, что все это ерунда, хочу сказать, как человек, который перенес это все, — не думайте, что это так легко. Не думайте, что это все ерунда. Даже те, кто отмерил десять жизней себе. Позаботьтесь о людях, которые рядом с вами. Подумайте, что каждый из нас с вам потенциально может быть переносчиком», — заявил он.

Певец также сообщил, что четыре раза сдавал тесты, чтобы выявить факт заражения, однако каждый раз они давали отрицательный результат.

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«Я не буду касаться медицинских терминов, говорить о том, как надо лечить, потому что я не врач. Я хочу просто предупредить людей, которые могут столкнуться с этим в любую минуту, в любую секунду. Пройдя все сам, зная все симптомы и все ощущения, которые могут быть, скажу следующее — при малейших симптомах сразу постарайтесь сделать КТ легких. Особенно мужская часть нашей страны», — добавил он.

Артист подчеркнул, что имеет ввиду именно компьютерную томографию, а не рентгеновский снимок.

«Болезнь легких в этой ситуации страшна тем, что она быстро развивается. Все, что говорят по телевизору, — это правда. Она быстро развивается, она приходит непонятно откуда. Почему-то одни болеют, другие рядом — не болеют. Как только почувствовали симптом, кашель или еще что-то — сразу обращайтесь ко врачу. Вызывайте «скорую», не бойтесь и не занимайтесь самолечением, я вас прошу», — обратился он к своим подписчикам.

Рассказывая о своем случае, Михайлов отметил, что сначала почувствовал признаки бронхита, которым «обязательно болеет раз в два года». Однако после приема курса лекарств температура оставалась высокой. Певец выразил благодарность одному из своих друзей, который заставил него незамедлительно сделать КТ, так как сразу после обнаружения двусторонней пневмонии его госпитализировали.

Он также предположил, что в отличие от других стран Россия «на генетическом уровне готова к катаклизмам», и заявил, что уверен в положительном исходе эпидемии, если все россияне последуют призыву самоизолироваться.

«Не думайте, что это пройдет, что только нас не коснется. Когда это касается, у тебя происходит реальная переоценка ценностей», — сказал он.

В своих сторис певец также опубликовал видео, как он в домашних условиях делает тест на коронавирус. Он продемонстрировал результат, в соответствии с которым в его крови уже были выработаны антитела. Не исключено, что Михайлов уже переболел COVID-19. Он обратился к Роспотребнадзору, выразив готовность сдать плазму, в случае необходимости.

Говоря о необходимости самоизолироваться, он пояснил, что таким образом люди помогают врачам, снижая наплыв больных.

«Слава богу, это уже позади. Огромное спасибо нашим врачам. Как ни парадоксально звучит, но слава Богу, что заболел я здесь, в этой стране. Потому что это был самый главный шанс на спасение, благодаря нашим врачам. Это люди в белых халатах, они сейчас на передовой. Сейчас идет война. Война между этим маленьким вирусом и людьми», — сказал он.

Саму болезнь Михайлов назвал «следствием нашего духовного повреждения». «Да-да, я говорю то, что думаю. Так оно и есть», — добавил он, глядя в камеру.

Артист попросил своих подписчиков за оставшиеся дни великого поста «пересмотреть что-то в себе» и признал, что сам «делал очень много неправильных вещей».