От «Крестного отца» до «Ирландца»: назван главный кинозлодей

Портал guarantorloans.com проанализировал, кто из актеров исполнил больше всего ролей злодеев. Десятку возглавил Роберт Де Ниро, на счету которого 19 фильмов.

В образе плохого парня Де Ниро впервые предстал во второй части гангстерской саги «Крестный отец».

Фильм получил одиннадцать номинаций на «Оскар» и одержал победу в шести из них, в том числе как лучший фильм, лучший режиссер (Фрэнсис Форд Коппола) и лучший адаптированный сценарий. Де Ниро же выиграл награду как лучший актер второго плана.

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Среди других «отрицательных» ролей Де Ниро — Нил Макколи в «Схватке», Аль Капоне в «Неприкасаемых», сенатор Маклолин в «Мачете», Сэм Ротшейн в «Казино», а также Луис Гара в «Джеки Браун» Квентина Тарантино и Джимми Конвей в «Славных парнях» Мартина Скорсезе. С последним актер не раз сотрудничал, снявшись у режиссера в девяти полнометражных фильмах и одном короткометражном.

Кроме того, эксперты отметили фильм «Ирландец» Скорсезе, в котором Де Ниро сыграл Фрэнка Ширана, ветерана Второй мировой войны и киллера мафии. Лента, вышедшая на стриминговом сервисе Netflix, получила десять номинаций на минувшем «Оскаре», однако не получила ни одной статуэтки.

На втором месте в рейтинге главных кинозлодеев оказался шведский актер Петер Стормаре. В роли антагониста он снялся 17 раз. Среди них — «Большой Лебовски», «Плохие парни-2» и «Охотники-2».

В топ-3 также вошел Рон Перлман, наиболее известный по роли Хеллбоя в фильмах «Хеллбой: Герой из пекла» и «Хеллбой 2: Золотая армия», а также съемкам в «Полицейской академии» и «Людях в черном». Наряду с игрой в фильмах Перлман принимал участие в озвучивании многих игр и мультсериалов: например, «Fallout», «Смертельная битва: Защитники Земли», «Teen Titans», «Бэтмен», «Superman: The Animated Series», «Афросамурай», «Лига Справедливости» и «Лига Справедливости: Без границ» и многих других.

В десятку актеров, представших в образе отрицательных персонажей, вошли Тим Карри («Шоу ужасов Рокки Хоррора») и Джеймс Вудс («Однажды в Америке») — у обоих по 15 ролей в запасе. Следом идут Винни Джонс («Полуночный экспресс»), Кристофер Уокен («Вид на убийство»), Малкольм Макдауэлл («Заводной апельсин») и Гэри Олдман с 14 фильмами. У Олдмана на счету съемки в «Дракуле», где он исполнил сразу две роли — молодого графа Цепеша и Дракулы, а также в «Пятом элементе» и «Леоне», в котором его персонаж занял 43-е место в сотне лучших злодеев всех времен.

Замкнул рейтинг Сэмюэль Л. Джексон, недавно снявшийся в нецензурном ролике с призывом к самоизоляции на время пандемии коронавируса. На счету актера 13 ролей злодеев: Джулса Уиннфилда в «Криминальном чтиве», Роланда Кокса в «Телепорте», Стивена в «Джанго освобожденный», а также в фильмах «Олдбой» Спайка Ли, «1408» и «Конг: Остров черепа».

Рейтинг из 500 актеров, сыгравших кинозлодеев, получен на основе базы данных IMDb.