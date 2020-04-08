«Идите в баню»: звезду «Деффчонок» отругали из-за COVID-19

Российская актриса Галина Боб сообщила о том, что у нее подтвердился COVID-19. Об этом звезда сериала «Деффчонки» сообщила в своем Instagram-аккаунте, прикрепив к публикации соответствующие медицинские заключения.

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«Пришли результаты тестов. Мой — положительный», — написала артистка, указав на то, что тест ее супруга оказался отрицательным.

В комментариях подписчики актрисы стали интересоваться, как такое возможно, что находящийся в тесном контакте с ней супруг здоров. На это она ответила, что — по предположению врачей — муж перенес болезнь ранее. Одна из поклонниц артистки посоветовала, чтобы ее супруг сделал повторный тест, поскольку, на ее взгляд, в данном случае высока вероятность ошибки.

Помимо пожеланий скорейшего выздоровления, в адрес Боб поступило также немало упреков в неподобающем в ее ситуации поведении. Некоторые пользователи соцсети выразили мнение, что актриса должна была самоизолироваться от своих близких — супруги воспитывают двух маленьких сыновей — и не подвергать их жизни риску.

Позже артистка опубликовала фото со своими детьми, сопроводив его развернутым ответом на поток негатива, который она получила после своего признания о COVID-19.

«Умникам» под предыдущим постом и в директе хотелось бы пожелать, чтобы, в первую очередь, вы занялись своей жизнью, а не лезли в чужие тапки. С вашего дивана, конечно, виднее, как мне нужно себя вести в данной ситуации.», — написала она.

Галина также отметила, что некоторые подписчики обозвали ее «безответственной овцой» за поход в аптеку, который она совершила, уже подозревая у себя коронавирус, но еще не дождавшись результатов теста.

«Да, блин, я до последнего надеялась, что тест будет отрицательным... Симптомов у меня не было — кроме потери обоняния. — продолжила Боб. — Температуры и кашля у меня не было, а лекарства для мужа нужны были здесь и сейчас. Так что свой поход за ними я сделала максимально ответственным перед народом. Да и вообще, одно то, что я нашла способ сделать тест, — уже хорошо!»

Кроме того, актриса поинтересовалась у обидчиков, уверены ли они сами, что не являются носителями и, «употребляя пивасик во дворе, никому не принесут проблем».

«Если среди вас нет таких и вы соблюдаете самоизоляцию, то я прошу прощения», — написала она, добавив при этом, что для многих до сих пор в порядке вещей ходить по своим делам или «тусовать с друзьями во дворе».

Комментируя же походы в магазин за продуктами и в аптеку до получения результата теста, актриса заверила, что делала это так, «что некоторым людям со стороны это было даже смешно».

«В маске, в перчатках, ближе чем на два метра ни к кому! Бежала из прохода в магазине, если там кто-то был. Да, я чемпион паники в этой всей ситуации. И именно поэтому я делала точно все, чтобы это прошло мимо меня!» — написала Боб, предложив хейтерам «идти в баню».

Актриса также пообещала, что в ближайшее время к ней домой приедут медики и возьмут анализы у всех ее близких.