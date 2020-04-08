«Не протянул руку»: Киркоров рассказал об отношениях с Зеленским

Народный артист России и Украины Филипп Киркоров провел стрим в Instagram с украинской исполнительницей Олей Поляковой. Музыканты обсудили творчество коллег, обменялись комплиментами и поговорили об отношениях между двумя странами. По словам певца, в Киеве, Одессе, Днепропетровске и других городах у него есть много поклонников, которые были бы рады прийти на его концерт.

Реклама

«Меня там ждут, столько всего в творчестве произошло, столько нового, а поделиться не можем. Не денег ради, не для заработка, а просто для самореализации в стране», — сказал Киркоров.

Также он рассказал, что с президентом Украины Владимиром Зеленским в его жизни связано «очень много доброго и светлого». Артист напомнил, что снимался с украинским лидером в нескольких фильмах серии «Любовь в большом городе», участвовал в программах студии «Квартал 95» и поддерживал дружеские отношения. Однако после кардинальной смены деятельности Зеленского они не общались.

«Достучаться я и не пробовал. Не привык просить. Когда он возглавлял ряд телевизионных музыкальных проектов, он всегда приглашал меня их вести. Я думаю, что он сам прекрасно знает, что Филипп Киркоров всегда придет, поддержит и сделает шоу, — сказал артист.

— Но если до сих пор он не протянул руку, зная о моем самом большом желании приехать на Украину и дать роскошный концерт в любимом зале «Украина», то значит, на это есть причины. И напрашиваться я не буду».

Собеседница решила поддержать Киркорова и заявила, что придет время, когда он обязательно встретится со своими украинскими поклонниками.

В конце прошлого года в сети было популярно видео, на котором Киркоров снисходительно дал Зеленскому подзатыльник. Это произошло в клипе к саундтреку к фильму «Любовь в большом городе», который вышел в 2009 году. В кадре также появились несколько российских исполнителей в роли закулисного персонала и Светлана Ходченкова, которая сыграла в комедии возлюбленную героя Зеленского.

Весной 2019-го, когда Зеленский вступил в должность президента Украины, Киркоров смог поздравить его только через пост в Instagram.

«Я знаю Владимира Зеленского как блистательного актера, как хорошего друга, товарища. К сожалению, по ряду причин, в частности из-за того, что я не могу приехать в Украину, мы не общались давно. Не созванивались.

Но у нас есть общие друзья и нам они передают друг от друга приветы. Я уверен, что Владимир справится. Я его знаю как хорошего, порядочного парня», — сказал он в комментарии kp.ru.

Певец также выразил надежду на то, что новый глава государства попытается наладить отношения между Украиной и Россией.

«Мне кажется, что он будет стараться делать все, чтобы эта холодная война и вся эта неразбериха закончились скорее. И мы улыбнулись друг другу и обнялись, как это делали когда-то на фильме, который нас объединил — «Любовь в большом городе». Не зря название такое символичное. И не зря я там был Святым Валентином, совершающим чудеса. Наверное, сейчас есть повод нам поменяться ролями. В роли Святого Валентина теперь может выступить он. В его руках сегодня многое и мне кажется, что чудо может случиться», — сказал Киркоров в мае.

По словам украинского политолога Михаила Погребинского, «сейчас Зеленский продолжает курс на вытеснение русского языка». После того как продюсер канала «1+1» Алена Еремеева заявила о съемках части контента на русском языке, против нее завели уголовное дело. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

«Уголовное дело против продюсера «1+1», для которой украинский язык оказался неполноценным, заведено. Мы следим за результатами расследования», — заявил он..

В феврале Еремеева сообщила, что телеканал продолжил показывать сериалы на русском языке, потому что зрители хуже воспринимают некомедийный контент на украинском, а актерам сложнее на нем работать.