«Никаких импровизаций»: солиста «На-На» избили в магазине

В Москве госпитализирован заслуженный артист России и первый солист группы «На-На» Валерий Юрин. Музыкант обратился за медицинской помощью в травмпункт 6 апреля, после чего его незамедлительно отправили в больницу. Согласно пресс-службе ГУ МВД, у 53-летнего артиста была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

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«В полицию поступила телефонограмма о доставке в больницу с черепно-мозговой травмой мужчины, которого избили на этой улице 4 апреля. По факту инцидента начата доследственная проверка», — цитирует слова представителей полиции ТАСС.

Уточняется, что неизвестный мужчина избил Юрина на северо-западе Москвы. В течение двух дней после инцидента артист не обращался за медицинской помощью.

«Юрин был избит поздно вечером 4 апреля после конфликта в одном из магазинов на Митинской улице. Злоумышленник нанес несколько ударов артисту и скрылся с места происшествия, а Юрин был после этого госпитализирован», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 7 апреля музыкант рассказал о своих планах после инцидента. «Все будет только по закону, никаких импровизаций», — приводит его слова «Пятый канал».

Артист добавил, что его супруга переживает за него и не может прилететь из Германии, потому что границы стран закрыты.

«Ничего, правда на нашей стороне», — заключил Юрин.

Комментируя этот инцидент, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов назвал Юрина дружелюбным человеком, который всегда «искал приключения». Он добавил, что сам не раз попадал в подобные ситуации.

«Вы первые, кто говорит мне об этом. Он всегда искал приключения. В данном случае вряд ли, потому что дома у него всегда покой и порядок. Он сам по себе человек очень дружелюбный. Может, не того пригласил. И у меня бывало не раз: утром просыпаешься, а деньги и дорогие вещи исчезли», — сказал Алибасов радиостанции «Говорит Москва».

В 2016 году Юрин также был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, полученной в результате ударов стеклянной бутылкой и пепельницей по голове. По словам артиста, он вместе с экс-солистом группы «Лесоповал» Русланом Казанцевым и другими артистами ездил в Донецк.

«Мы передавали гуманитарную помощь от Иосифа Кобзона и Московского землячества донбассцев, которое он возглавляет. Встречались с руководителями ДНР Александром Захарченко и Денисом Пушилиным, с командирами и бойцами ополчения. И два дня подряд давали на площади концерты в честь Дня города и Дня шахтера», — поделился он в комментарии «ЭГ».

За несколько дней до выступления на фестивале, посвященном юбилею радиостанции «Одесса-мама», в сети уже была опубликована видеозапись концерта в Донецке. Музыкант уточнил, что о его выступлении в Одессе договорилась его девушка — певица Наташа Штерн.

«Я автоматом стал для украинских националистов врагом, — продолжил певец. — И во избежание возможных провокаций мне пришлось отказаться от выступления в Одессе. Однако отговорить Наташу от поездки на этот фестиваль не смог. Опасаясь, что у нее могут возникнуть там проблемы, отправился в Одессу вместе с ней».

По словам Юрина, вечером они пошли в летнее кафе у моря, где практически никого не было.

«После фестиваля мы пошли попить пива в летнее кафе на берегу моря. Специально нашли тихое местечко, где практически никого не было. Вдруг откуда-то появились двое парней. Взяли бутылку водки и подсели за наш стол», — вспоминал артист.

Музыкант высказал уверенность в том, что появление агрессивных молодых людей было не случайным и они следили за ним от гостиницы.

«Поначалу они вроде вели себя тихо-мирно. А потом изрядно подвыпили и заговорили про войну на Донбассе. Начали винить нас, артистов, что мы поддерживаем «агрессию против Украины». Особенно досталось от них Кобзону. Какими только гадкими словами его не обзывали! «Если эта гнида сюда сунется, мы его порвем!» — заявили они. «Зачем вы так говорите про уважаемого человека? — возмутился я. — Сколько Кобзон сделал для мира, вам и не снилось!» — рассказал Юрин.

Вступившись за артиста, он получил два удара — сначала стеклянной бутылкой, а затем — пепельницей. Музыкант не потерял сознание, завязалась драка, к которой присоединилась и девушка. Паре удалось отбиться от хулиганов, которые, убегая, украли со стола фотоаппарат Юрина.