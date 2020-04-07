Вирус не отступает: осенние кинофестивали под угрозой

Перенос международных кинофестивалей на более поздние даты из-за ограничений, связанных с предотвращением распространения пандемии коронавируса, стал серьезным вызовом для организаторов, сломав их традиционные принципы работы.

Одним из ключевых событий кинорынка на протяжении нескольких последних десятилетий был Каннский кинофестиваль, где проходил премьерный смотр главных фильмов года из разных стран. Многие представители других фестивалей, а также продюсеры и владельцы киносетей внимательно следили за его результатами, формируя свои собственные графики.

Решение организаторов Канн, традиционно проходящих в мае, перенести событие на более поздние даты запустило цепную реакцию, которая повлияла на целый ряд других крупных и не очень киносмотров, включая фестивали в Торонто, Теллуриде, Нью-Йорке, Лондоне и многие другие.

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Колорадский фестиваль в Теллуриде в прошлом году включил в свою программу восемь фильмов из Каннской программы, для которых демонстрация в рамках мероприятия стала североамериканской премьерой, а еще большее количество картин, уже показанных во Франции, попали во внеконкурсные программы.

На этом фоне местные СМИ сообщили, что городские власти решили пойти путем итальянской коммуны Во, насчитывающей 3,4 тысячи жителей, и провести тестирование 8 тысяч местных жителей на коронавирус.

Эту процедуру проспонсирует компания, занимающаяся поиском антител, которые могли бы послужить основой для вакцины против инфекции.

«Наша цель — показать, что массовый сбор анализов, социальное дистанцирование и изоляция вместе могут остановить распространение инфекции и позволяют создать модель, которая спасет жизни людей по всему миру», — заявили представители компании.

Организаторы фестиваля в Торонто Кэмерон Бейли и Джоана Винсенте опубликовали видеообращение на фоне закрытия городских кинотеатров, в котором они коснулись инициатив, направленных на сохранение фестиваля в сентябре, и признались в необходимости разработать новую стратегию. Речь идет о возможном проведении киносмотра в онлайн-режиме.

«Мы видим, что сейчас в вопросах планированию фестиваля велик фактор неизвестности, если говорить о том, кто приедет в сентябре. Поэтому мы рассматриваем как возможность проведения мероприятия в запланированном месте, так и возможность применения технологических инноваций, которые дадут нашим зрителям шанс поддержать кинематографистов, наших партнеров и всю индустрию», — сказали они.

Официальные представители Венецианского фестиваля, в свою очередь, выступили против перехода в онлайн-формат, несмотря на серьезный удар, которым оказалась для Италии эпидемия коронавируса.

«Венецианский кинофестиваль нельзя заменить событием в онлайне. Очевидно, есть возможность, что мы можем использовать эту технологию для некоторых инициатив», — отметили они.

Отмечается, что в случае отмены Каннского фестиваля Венецианский фестиваль может перехватить у него пальму первенства в глазах отборщиков всех прочих мероприятий, вплоть до «Оскара», так как американская киноакадемия многократно обращалась за опытом крупнейшего европейского киносмотра для решения своих внутренних проблем.