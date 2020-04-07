«Она хочет жить»: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Источники в медицинском сообществе сообщили, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина была госпитализирована с диагнозом «двухсторонняя пневмония» в одну из частных клиник Москвы, где ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет «Московский комсомолец».

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По данным издания, певица была срочно доставлена в больницу 1 апреля, а ее близкие на протяжении шести дней пытались скрыть эту информацию. В частности, неофициальный супруг Бабкиной Евгений Горшечков опровергал новости о госпитализации артистки.

«Это абсолютный фейк, она сидит дома, занимается хозяйством, и нет даже температуры», — говорил он.

Позднее сын Бабкиной все же подтвердил, что артистка находится в больнице, пишет StarHit.

«Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал, с кем она могла общаться и видеться в это время, сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть», — заявил он.

Как уточнили источники «МК», в настоящий момент анализы артистки на заражение коронавирусом дали отрицательный результат, однако клиническая картина болезни остается «абсолютно коронавирусной».

Часть специалистов предположила, что в случае с Бабкиной речь может идти о мутации болезни и несовершенном устройстве современных тест-систем, которые рассчитаны на определение РНК вируса, а не наличие в организме антител, так как инфекция могла поменять штамм, и тогда анализы не будут ее распознавать.

Близкие артистки также отрицают возможность контактов Бабкиной с кем-либо зараженным коронавирусом в последнее время.

«Она стойкая, никогда не подвержена панике, человек-танк в этом смысле. Ничего не боится, жить она любит и хочет. Надеемся, что у нее все будет хорошо», — сказали они.

Источники пояснили, что решение о введении ее в медикаментозную кому было принято не в связи с особой клинической тяжестью ее состояния, а лишь для повышения эффективности работы аппарата ИВЛ.

«Просто чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, которая должна находиться в неподвижном состоянии. В принципе, с ней все хорошо, и надеемся, что будет хорошо», — добавили они.

Врачи также добавили, что вероятность выздоровления в случае Бабкиной достаточно высока и выразили осторожный оптимизм, говоря о своих прогнозах.

«В целом клиническая картина соответствует норме при таком диагнозе», — сказали они.

Незадолго до госпитализации Бабкина обращалась к своим подписчикам в социальных сетях с призывом серьезно отнестись к мерам, которые принимаются для предотвращения распространения инфекции, и бережнее относиться к своему здоровью.

«Нас сейчас всех проверяют на прочность. Серьезно, давайте оставаться дома. Неужели не найдете никаких дел? Я вот наконец-то гардеробную разберу, с внуками пообщаюсь на расстоянии. Дорогие мои, обратите внимание на свой иммунитет. Будьте счастливы и берегите себя», — говорила она в конце марта.