«Были все симптомы»: Джоан Роулинг вылечилась от COVID-19 дома

В Twitter Роулинг опубликовала ссылку на видео с советами доктора и медсестры по домашнему лечению.

«Пожалуйста, посмотрите видео с доктором из больницы Квинс, который объясняет, как облегчить респираторные симптомы. За последние две недели у меня были все симптомы СOVID-19 (хоть они и не были проверены тестом), и я следовала указаниям доктора по совету мужа. Это очень помогло, и я полностью выздоровела», — поделилась она.

Согласно опубликованному писательницей видеоролику, при обнаружении признаков коронавируса необходимо практиковать «жизненно важную технику глубокого дыхания для больных COVID-19». По словам врача, описанные им манипуляции способны предотвратить заражение пациентов вторичной пневмонией, которая может оказаться крайне опасной для здоровья и привести к летальному исходу.

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Поклонники творчества Роулинг поздравили ее с выздоровлением в комментариях к посту. Они обрадовались хорошему самочувствию писательницы и пожелали ей отличного здоровья.

«Спасибо за ваши добрые и милые сообщения! — ответила Роулинг. — Я действительно абсолютно здорова и хочу поделиться методикой, которая рекомендована врачами. Она вам ничего не стоит, не имеет негативных побочных эффектов, но может помочь вам и вашим близким, как помогла мне. Будьте здоровы!».

В начале апреля Роулинг заявила, что ее серия книг о Гарри Поттере «сотворит магию» над скучающими детьми, застрявшими дома во время мировой борьбы с коронавирусом. Она написала в соцсетях, что первая книга серии о мальчике-волшебнике — «Гарри Поттер и философский камень» — будет доступна бесплатно во всем мире.

Текст произведения в электронном формате или аудиокнигу можно получить на официальном сайте для поклонников Гарри Поттера WizardingWorld.com. Писательница объяснила, что ее инициатива обусловлена искренним желанием помочь родителям, опекунам и учителям развлекать детей, вынужденных оставаться дома. Аудиокнига будет доступна на английском, испанском, французском, итальянском, немецком и японском языках, а версия в исполнении британского актера Стивена Фрая появится в Северной Америке впервые. Также на сайте запущен новый онлайн-центр «Гарри Поттер дома» («Harry Potter At Home»), нацеленный на детей младшего школьного возраста.

«Добро пожаловать в центр «Гарри Поттер дома», где вы найдете новейшие магические вещи, которые смогут вас занять — в том числе специальные материалы из «Bloomsbury» и «Scholastic» (британские издательские компании — «Газета.Ru»), изящные видеоролики о волшебных ремеслах, — говорится на сайте. — Интересные статьи, викторины, головоломки и многое другое для начинающих читателей, а также тех, кто уже знаком с нашим волшебным миром. Мы накладываем изгоняющее заклинание на скуку!»

Каждую неделю в организованном для малышей мире будет «Волшебная среда» — в этот день по электронной рассылке новостей дети будут получать творческие задания, викторины и идеи.

На сегодняшний день в Великобритании зарегистрированы почти 50 тыс. человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. От коронавируса уже скончались 5,4 тыс. британцев.