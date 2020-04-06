Шоу из «горячих точек»: как освещают борьбу с COVID-19 в США

Американский телеведущий Крейг Мелвин запускает ежедневный цикл репортажей из «горячих точек» борьбы с COVID-19 в США. Шоу «Отчеты Крейга Мелвина: пандемия коронавируса» будет транслироваться на телеканале MSNBC в течение следующих двух недель, передает Variety.

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«Отчеты Крейга Мелвина: пандемия коронавируса» будут выходить в эфир с 11:00 с понедельника по пятницу, — говорится в заявлении сети.

— Мелвин и небольшая съемочная группа будут в безопасности докладывать самую важную информацию из ключевых мест, критически важных для предотвращения продолжающейся пандемии коронавируса — начиная с полевого госпиталя в Центральном парке в понедельник».

Согласно телеканалу, Мелвин каждый день будет удаленно общаться с доктором, который сможет дать экспертную информацию о текущем состоянии дел. Дополнительные гости, корреспонденты и репортеры NBC News по всей стране также будут предоставлять зрителям анализ ситуации в режиме реального времени и освещать последние новости о развитии ситуации с коронавирусом.

В течение последних нескольких дней Мелвин и другие ведущие первых трех часов программы NBC «Сегодня» («Today») работали удаленно. Ранее служба NBC News сообщила, что один из сотрудников, принимавший участие в съемках передачи в 9 часов утра, сдал положительный тест на коронавирус.

«Вчера вечером мы узнали, что наш коллега получил положительный результат на COVID-19, новый коронавирус, — сказала телеведущая Саванна Гатри 16 марта. — Так что из-за излишней осторожности Крейг и Эл [Эл Рокер, метеоролог] взяли выходные, чтобы мы могли проследить за развитием ситуации.

Мы обещаем держать вас в курсе. Сейчас оба в порядке, они чувствуют себя хорошо. Но осторожность сейчас необходима».

Соведущая передачи Хода Котб добавила, что они пытаются «играть по правилам» в сложившейся ситуации и подавать пример другим людям. «Мы надеемся и желаем, чтобы они вернулись в ближайшее время», — сказала Котб.

Коллеги Мелвина не стали уточнять, когда конкретно произошла встреча ведущих с заболевшим сотрудником. С 12 марта передача «Сегодня» выходит без зрителей в зале.

К MSNBC Мелвин присоединился в 2011 году после работы на телеканалах Южной Каролины и Вашингтона. В 2018 году он был назначен одним из ведущих «Сегодня».

Согласно расчетам генерального хирурга США Джерома Адамса, неделю, на которой произойдет пик заболеваемости COVID-19 в стране, можно сравнить с нападением Японии на Перл-Харбор в 1941-м и терактами 11 сентября 2001 года.

«Это будет нашим Перл-Харбором. Это будет нашим 11 сентября. Самый тяжелый момент для многих американцев за всю их жизнь», — приводит слова доктора The New York Times.

С ним согласился директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. По словам специалиста, американцам стоит «пристегнуться» перед особенно тяжелой неделей.

«Для некоторых это будет шокирующим, это, безусловно, очень неприятно видеть», — добавил Фаучи.

Он также отметил, что вспышка коронавируса в США до сих пор не поддается контролю.

«Это было бы ложное утверждение. Мы изо всех сил пытаемся взять [ситуацию] под контроль», — объяснил специалист.

Сейчас в США насчитывается более 337,3 тыс. людей с положительным диагнозом на COVID-19. Вылечиться от заболевания смогли 17,5 тыс. человек, а 9,6 тыс. скончались.